Стало відомо, яке відновлення чекає на Кейт Міддлтон після операції

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська вийшла з лікарні після операції на черевній порожнині, але експерти кажуть, що її шлях до одужання вдома тільки почався. 42-річна Кейт залишила лондонську клініку через 14 днів і зараз повернулася додому, в котедж Аделаїда у Віндзорському парку, до свого чоловіка та трьох дітей.

Про це пише Daily Mail.

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Хоча інсайдери палацу кажуть, що вона прагне повернутися до роботи "якнайшвидше", принцеса ще не повернеться до нормального життя, оскільки вони з принцом Вільямом наразі зосереджені "на сім’ї, а потім на щоденній роботі".

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

У порадах фахівців щодо відновлення після операції на черевній порожнині сказано, що після великої операції з великим розрізом потрібно два-три місяці, щоб мати можливість комфортно пересуватися.

Але це буде швидше, якщо процедуру провели через замкову щілину. Пацієнтам, які перенесли серйозну операцію на черевній порожнині, настійно не рекомендується піднімати важче за вагу повного чайника — приблизно 4,4-6,6 фунта (2-3 кг). Також може знадобитися два роки, щоб міцність черевної стінки повернулася до попереднього стану.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Королівська особа взяла перерву від офіційних зобов’язань до Великодня і може виконувати будь-яку необхідну роботу зі свого ліжка, а її повернення до виконання державних обов’язків залежатиме від медичної консультації.

Її чоловік, принц Вільям, взяв на себе додаткові батьківські обов’язки та взяв перерву в роботу. Коли з'явилася новина про те, що Кейт виписали, речник Кенсінгтонського палацу сказав: "Принцеса Уельська повернулася додому в Віндзор, щоб продовжити відновлення після операції. Вона добре прогресує. Принц і принцеса хочуть подякувати всій команді лондонської клініки, особливо відданому медичному персоналу, за турботу, яку вони надали".

Раніше висловлювалися побоювання, що тривалість перебування Кейт в ексклюзивній лондонській клініці свідчить про "серйозність" процедури.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з чоловіком та дітьми. Фото: Reuters

Точні подробиці стану принцеси не розголошуються, але палац раніше заявив, що це не було пов'язано з раком і що Кейт хотіла, щоб її особиста медична інформація залишалася конфіденційною.

Хоча постільний режим рекомендований усім, хто одужує після інвазивної операції, лікарі також підкреслюють важливість покою, щоб уникнути виснаження м’язів, і поступового повернення до активного способу життя відповідно до стану.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принц Вільям є "практичним" батьком, і його регулярно бачать біля шкільних воріт школи Ламбрук у Беркширі, куди він відвозить принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

Очікується, що батьки Кейт Керол і Майкл Міддлтон і брати і сестри Піппа Меттьюз і Джеймс Міддлтон також допоможуть Кейт та її родині пережити наступні кілька місяців.

Сім’я живе в котеджі "Аделаїда" у Віндзорському Хоум Парку, і її підтримує їхній персонал, у тому числі вірна няня Марія Тереза Турріон Борралло, яка вже давно працює.

Нагадаємо, королю Чарльзу зробили операцію.

Раніше принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на операцію Кейт Міддлтон.