Стало известно, какие инструкции дала Шеннон Догерти по похоронам.

Актриса Шеннон Доэрти. Фото: instagram.com/theshando/

Актриса Шеннен Догерти оставила очень конкретные инструкции для своих близких по поводу того, что она хочет, чтобы сделали с ее останками после смерти. Звезда рассказала о своих планах похорон и их организации еще в начале 2024 года.

Об этом пишет Daily Mail.

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Шеннен Доэрти не хотела больших похорон

Актриса сказала развеять останки в Малибу, Калифорния, где они с отцом проводили "драгоценное время" вместе.

Актриса Шеннон Доэрти. Фото: instagram.com/theshando/

"Я хочу, чтобы мои останки были смешаны с останками моей собаки, и я хочу, чтобы они были смешаны с останками моего отца. Я не хочу, чтобы меня похоронили или кремировали", — пояснила она.

Она также хотела, чтобы ее близкие использовали ее останки в качестве удобрения и "вырастили из них дерево".

Ее отец Джон Томас Доэрти умер в 2010 году в возрасте 66 лет после длительной борьбы с болезнью.

Актриса рассказала, она хочет, чтобы похороны были приватными.

"Есть много людей, которые, я думаю, появятся, но я не хочу. Я не хочу, чтобы они там были, потому что их причины для появления не обязательно самые лучшие. Я им не настолько нравлюсь, чтобы они пришли на мои похороны. Они появятся, потому что это политически корректно, и они не хотят выглядеть плохо, поэтому я хочу снять с них давление и хочу, чтобы мои похороны были похожи на фестиваль любви. Я не хочу, чтобы люди плакали или говорили: "Слава Богу, что эта с*ка мертва", — закончила она.

В воскресенье пиарщик Доэрти Лесли Слоун подтвердил смерть актрисы.

"С тяжелым сердцем я подтверждаю смерть актрисы Шеннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла борьбу с раком после многих лет борьбы с недугом", — сказала Слоун в комментарии People.

Доэрти, сыгравшая Бренду Уолш в популярном сериале 1990-х "Беверли-Хиллз 90210", в 2015 году диагностировали рак груди. Всего через два года звезда "Зачарованных" рассказала, что рак вернулся после ремиссии. В прошлом году она объявила, что ее рак распространился на мозг.

Напомним, коллеги Шеннон Доэрти вспомнили ее знаменитую роль. А раньше мы писали, что Шэннон Доэрти урегулировала свой развод за день до смерти.