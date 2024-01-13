Стало известно, какими были последние часы королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II. Фото: instagram.com/royalty.crown_/

Последние моменты жизни королевы Елизаветы были описаны сэром Эдвардом Янгом, ее преданным личным секретарем. Мужчина был в Балморале, когда Ее Величество скончалась 8 сентября 2022 года.

Об этом пишет Daily Mail.

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Личный секретарь монарха описал последние минуты в записке. Документ сейчас содержится в королевском архиве.

"Умерла очень мирно. Во сне. Пожилой возраст. Она ничего не почувствовала. Без боли", — описал уход монарха Янг.

Совсем скоро выйдет новая биография короля "Карл III: Новый король, новый двор" Роберта Хардмана. Биография также показывает, как вскоре после того, как сэр Эдвард написал о смерти королевы, лакей принес запертую красную коробку с бумагами, найденную у ложа покойной.

Когда коробку открыли, сотрудники обнаружили два запечатанных письма: одно к ее сыну и наследнику, ныне королю Карлу III, а другое — к самому сэру Эдварду. Хотя их содержание вряд ли когда-нибудь будет обнародовано, существование писем свидетельствует о том, что 96-летняя Елизавета знала, что ее время на этой земле истекло. Коробка также содержала последние документы и последний королевский приказ: выбор кандидатов на престижный орден за "исключительные заслуги".

"Даже на смертном одре у нее была работа. И она ее делала", — пишет Хардмен о беспрецедентной преданности монарха долга.

Несмотря на опасения за ее здоровье, смерть покойной королевы была настолько внезапной, что Чарльзу пришлось в последнюю минуту вылететь в Балморал на вертолете, читая по дороге свои заметки "Лондонский мост", разработанный план действий после ее смерти. Персонал даже не успел подготовить машину, чтобы встретить его.

Король и королева Камилла провели час наедине с Ее Величеством, прежде чем она умерла.

У ее постели по очереди сидели принцесса Анна и старший костюмер, доверенное лицо королевы, Анджела Келли, а также преподобный Кеннет Маккензи, читавший ей Библию.

Новая книга Роберта Хардмана описывает вызовы, с которыми столкнулся новый король в свой первый год на троне, включая семейные драмы, политические кризисы и вопросы будущего монархии. Книга имеет доступ к королевской семье, их близким друзьям, бывшим и нынешним сотрудникам, ведущим политикам и ранее неизвестным бумагам в королевских архивах. В ней также описывается жизненно важная роль королевы Камиллы, отношения короля с принцами Уильямом и принцем Гарри, его планы по реформированию монархии и его позиция по развитию страны на мировой арене.

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