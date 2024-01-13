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Стало известно, какими были последние часы королевы Елизаветы II

13 января 2024 09:45
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Стало известно, какими были последние часы королевы Елизаветы II
Королева Елизавета II. Фото: instagram.com/royalty.crown_/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Последние моменты жизни королевы Елизаветы были описаны сэром Эдвардом Янгом, ее преданным личным секретарем. Мужчина был в Балморале, когда Ее Величество скончалась 8 сентября 2022 года.

Об этом пишет Daily Mail.

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Личный секретарь монарха описал последние минуты в записке. Документ сейчас содержится в королевском архиве.

"Умерла очень мирно. Во сне. Пожилой возраст. Она ничего не почувствовала. Без боли", — описал уход монарха Янг.

 

Совсем скоро выйдет новая биография короля "Карл III: Новый король, новый двор" Роберта Хардмана. Биография также показывает, как вскоре после того, как сэр Эдвард написал о смерти королевы, лакей принес запертую красную коробку с бумагами, найденную у ложа покойной.

Когда коробку открыли, сотрудники обнаружили два запечатанных письма: одно к ее сыну и наследнику, ныне королю Карлу III, а другое — к самому сэру Эдварду. Хотя их содержание вряд ли когда-нибудь будет обнародовано, существование писем свидетельствует о том, что 96-летняя Елизавета знала, что ее время на этой земле истекло. Коробка также содержала последние документы и последний королевский приказ: выбор кандидатов на престижный орден за "исключительные заслуги".

 

"Даже на смертном одре у нее была работа. И она ее делала", — пишет Хардмен о беспрецедентной преданности монарха долга.

Несмотря на опасения за ее здоровье, смерть покойной королевы была настолько внезапной, что Чарльзу пришлось в последнюю минуту вылететь в Балморал на вертолете, читая по дороге свои заметки "Лондонский мост", разработанный план действий после ее смерти. Персонал даже не успел подготовить машину, чтобы встретить его.

Король и королева Камилла провели час наедине с Ее Величеством, прежде чем она умерла.

У ее постели по очереди сидели принцесса Анна и старший костюмер, доверенное лицо королевы, Анджела Келли, а также преподобный Кеннет Маккензи, читавший ей Библию.

Новая книга Роберта Хардмана описывает вызовы, с которыми столкнулся новый король в свой первый год на троне, включая семейные драмы, политические кризисы и вопросы будущего монархии. Книга имеет доступ к королевской семье, их близким друзьям, бывшим и нынешним сотрудникам, ведущим политикам и ранее неизвестным бумагам в королевских архивах. В ней также описывается жизненно важная роль королевы Камиллы, отношения короля с принцами Уильямом и принцем Гарри, его планы по реформированию монархии и его позиция по развитию страны на мировой арене.

Напомним, стало известно, почему Меган Маркл не появилась на "Золотом глобусе".

Ранее стало известно, что принц Гарри получит необычную награду.

трагедия
королева Елизавета
принц Чарльз
королевская семья

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