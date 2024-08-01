Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Стало известно, какую доступную каждому вещь Меган Маркл сделала своей стильной визитной карточкой arrow

Стало известно, какую доступную каждому вещь Меган Маркл сделала своей стильной визитной карточкой

1 августа 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Стало известно, какую доступную каждому вещь Меган Маркл сделала своей стильной визитной карточкой.
Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Герцогиня Сассекская Меган Маркл обожает разные модели джинсов. По словам экспертов, эта вещь стала стильной визитной карточкой супруги принца Гарри.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Меган Маркл выбирает джинсы на важные события

Любовь герцогини Сассекской к джинсам стала очевидной вскоре после того, как ее отношения с принцем Гарри стали публичными в 2017 году. Во время первого официального совместного появления на Ivictus Games в Торонто рваные джинсы Меган от Mother Denim были раскуплены в короткие сроки.

 

Меган Маркл и принц Гарри.
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: WireImage

 

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл. Фото: NBC

 

Меган Маркл до замужества с принцем Гарри
Меган Маркл до статуса герцогини. Фото: WireImage

 

Джорджио Армани сказал, что джинсы "олицетворяют демократию в моде", и именно это чувство идеально воплощает стратегию одежды Меган в ее коллекции денима — она использует его, чтобы создать имидж доступной элегантности.

"По стилю они идеально подходят для повседневного, непринужденного образа с легкими футболками или рубашками, но в дополнение к пиджаку или каблуку может действительно сделать подобные классические джинсы стильными", — говорит Лесли Торсон специалиста по дениму.

Гуру денима Донна Ида считает, что Меган выбирает джинсы из-за своей фигуры.

"Меган имеет спортивную фигуру и предпочитает укороченную модель или бойфренды, которые подходят идеально для ее фигуры", — сказала она.

Меган видели в джинсах — от клеш до "момов".

Звезда была замечена в джинсах в 2005 году на мероприятии перед премией Эмми в Калифорнии.

 

Меган Маркл
Меган Маркл. Фото: Shutterstock

 

Это было задолго до того, как она вышла замуж принца Гарри, и тогда она была относительно неизвестной актрисой.

Выбрав джинсы для редкого публичного появления, Маркл четко дала понять, что она — современное королевское лицо, которое ценит комфорт и доступность так же как и стиль. В отличие от традиционной королевской моды, часто склоняющейся к формальности и консервативности, джинсы представляют собой отрыв от условностей.

Напомним, отказ принца Гарри привезти семью в Лондон может иметь печальные последствия для короля. А раньше мы писали, что астролог рассказала о будущем принца Джорджа.

Меган Маркл мода стилисты стиль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:03 Расписание соревнований Олимпийских игр-2024 — за какие медали спортсмены будут бороться сегодня

08:02 Запорожская область снова под вражеским огнем — последствия обстрелов за сутки

08:00 В одной из стран ЕС увеличили помощь беженцам с 1 августа

Text

08:00 Первые F-16 в Украине и массовые долги за коммунальные услуги — эфир Ранок.LIVE

07:51 Олимпиада-2024, день шестой — расписание украинцев — четыре шанса на медали

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

07:49 На территории Румынии обнаружили новые обломки российского беспилотника

07:39 В Сумской области "свидетель Иеговы" письменно отказался от мобилизации — какое решение принял суд

07:21 Очереди на границе Украины — возле каких пунктов пропуска сегодня ждать пробки

07:21 Хмельничанин угрожал сотрудникам ТЦК канцелярским ножом — наказал ли его суд

07:01 Программа "єОселя" — военные жалуются на задержки средств от ПриватБанка

08:03 Расписание соревнований Олимпийских игр-2024 — за какие медали спортсмены будут бороться сегодня

08:02 Запорожская область снова под вражеским огнем — последствия обстрелов за сутки

08:00 В одной из стран ЕС увеличили помощь беженцам с 1 августа

07:51 Олимпиада-2024, день шестой — расписание украинцев — четыре шанса на медали

07:49 На территории Румынии обнаружили новые обломки российского беспилотника

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

07:39 В Сумской области "свидетель Иеговы" письменно отказался от мобилизации — какое решение принял суд

07:21 Очереди на границе Украины — возле каких пунктов пропуска сегодня ждать пробки

07:21 Хмельничанин угрожал сотрудникам ТЦК канцелярским ножом — наказал ли его суд

07:01 Программа "єОселя" — военные жалуются на задержки средств от ПриватБанка

06:48 Трамп заявил, что Харрис "неожиданно почернела" — та не замедлила ответить

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

05:58 Известная военная рассказала про Часов Яр, который россияне превратили в Бахмут

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

Новость с видео

05:51 Разрешат откупаться от тюрьмы — что не так с законопроектом о коррупции

29 июля 2024

18:43 Отдых в Одессе 2024 — сколько стоит неделя у моря

Text

08:00 Первые F-16 в Украине и массовые долги за коммунальные услуги — эфир Ранок.LIVE

31 июля 2024
Text

23:29 Нардеп объяснил, почему в сессионном зале парламента работают кондиционеры

Text

22:55 Витренко объяснил, почему новые аварии в киевском метро неизбежны

Text

21:51 В Киеве увеличили компенсацию за генераторы — Бахматов объяснил важные нюансы

Text

20:07 Витренко назвал причину затопления тоннелей метро в Киеве и указал на виновных

Text

18:40 Сазонов объяснил последствия поддержки украинцами уклонистов от мобилизации

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

Text

18:05 Смерть пленного "азовца" в СИЗО России и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

18:03 Долги за коммуналку стремительно выросли — эксперт назвал сумму, которую должны украинцы

Text

16:07 Военный Сазонов спрогнозировал, когда возможны переговоры с Россией

Text

14:53 Нардеп заявил, что в одной области Украины зафиксировали нарушения отключения света – в чем причина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине