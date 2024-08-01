Стало известно, какую доступную каждому вещь Меган Маркл сделала своей стильной визитной карточкой.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекская Меган Маркл обожает разные модели джинсов. По словам экспертов, эта вещь стала стильной визитной карточкой супруги принца Гарри.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Меган Маркл выбирает джинсы на важные события

Любовь герцогини Сассекской к джинсам стала очевидной вскоре после того, как ее отношения с принцем Гарри стали публичными в 2017 году. Во время первого официального совместного появления на Ivictus Games в Торонто рваные джинсы Меган от Mother Denim были раскуплены в короткие сроки.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: WireImage

Меган Маркл. Фото: NBC

Меган Маркл до статуса герцогини. Фото: WireImage

Джорджио Армани сказал, что джинсы "олицетворяют демократию в моде", и именно это чувство идеально воплощает стратегию одежды Меган в ее коллекции денима — она использует его, чтобы создать имидж доступной элегантности.

"По стилю они идеально подходят для повседневного, непринужденного образа с легкими футболками или рубашками, но в дополнение к пиджаку или каблуку может действительно сделать подобные классические джинсы стильными", — говорит Лесли Торсон специалиста по дениму.

Гуру денима Донна Ида считает, что Меган выбирает джинсы из-за своей фигуры.

"Меган имеет спортивную фигуру и предпочитает укороченную модель или бойфренды, которые подходят идеально для ее фигуры", — сказала она.

Меган видели в джинсах — от клеш до "момов".

Звезда была замечена в джинсах в 2005 году на мероприятии перед премией Эмми в Калифорнии.

Меган Маркл. Фото: Shutterstock

Это было задолго до того, как она вышла замуж принца Гарри, и тогда она была относительно неизвестной актрисой.

Выбрав джинсы для редкого публичного появления, Маркл четко дала понять, что она — современное королевское лицо, которое ценит комфорт и доступность так же как и стиль. В отличие от традиционной королевской моды, часто склоняющейся к формальности и консервативности, джинсы представляют собой отрыв от условностей.

Напомним, отказ принца Гарри привезти семью в Лондон может иметь печальные последствия для короля. А раньше мы писали, что астролог рассказала о будущем принца Джорджа.