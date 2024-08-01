Стало известно, какую доступную каждому вещь Меган Маркл сделала своей стильной визитной карточкой
Герцогиня Сассекская Меган Маркл обожает разные модели джинсов. По словам экспертов, эта вещь стала стильной визитной карточкой супруги принца Гарри.
Об этом пишет Daily Mail.
Меган Маркл выбирает джинсы на важные события
Любовь герцогини Сассекской к джинсам стала очевидной вскоре после того, как ее отношения с принцем Гарри стали публичными в 2017 году. Во время первого официального совместного появления на Ivictus Games в Торонто рваные джинсы Меган от Mother Denim были раскуплены в короткие сроки.
Джорджио Армани сказал, что джинсы "олицетворяют демократию в моде", и именно это чувство идеально воплощает стратегию одежды Меган в ее коллекции денима — она использует его, чтобы создать имидж доступной элегантности.
"По стилю они идеально подходят для повседневного, непринужденного образа с легкими футболками или рубашками, но в дополнение к пиджаку или каблуку может действительно сделать подобные классические джинсы стильными", — говорит Лесли Торсон специалиста по дениму.
Гуру денима Донна Ида считает, что Меган выбирает джинсы из-за своей фигуры.
"Меган имеет спортивную фигуру и предпочитает укороченную модель или бойфренды, которые подходят идеально для ее фигуры", — сказала она.
Меган видели в джинсах — от клеш до "момов".
Звезда была замечена в джинсах в 2005 году на мероприятии перед премией Эмми в Калифорнии.
Это было задолго до того, как она вышла замуж принца Гарри, и тогда она была относительно неизвестной актрисой.
Выбрав джинсы для редкого публичного появления, Маркл четко дала понять, что она — современное королевское лицо, которое ценит комфорт и доступность так же как и стиль. В отличие от традиционной королевской моды, часто склоняющейся к формальности и консервативности, джинсы представляют собой отрыв от условностей.
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