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Стало известно, какой совет дала мама Дженнифер Лопес по поводу ее развода с Аффлеком

6 июля 2024 13:50
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Стало известно, какой совет дала мама Дженнифер Лопес по поводу ее развода с Аффлеком.
Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Мама Дженнифер Лопес, Гвадалупе Родригес, призывает свою дочь оставить Бена Аффлека из-за опасений, что певица потеряет себя. Инсайдеры утерждают, что семья звезды считает, что она заслуживает лучшего, чем супруг, который решил "сдаться" вместо того, чтобы бороться, чтобы сохранить их отношения.

Об этом пишет Daily Mail.

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На фоне слухов в течение нескольких месяцев, что двухлетний брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на грани, фотографии, на которых они без кольца и живут в отдельных домах, еще больше усугубляют предположение, что они расходятся.

 

Стало известно, какой совет дала мама Дженнифер Лопес по ее разводу с Аффлеком - фото 1
Актриса Дженнифер Лопес с актером Беном Аффлеком. Фото: Reuters

 

Говорят, теперь 78-летняя мама Лопес решительно поощряет свою дочь подать на развод, чтобы она могла сосредоточиться на своей карьере и своих детях — 16-летних близнецах Эмми и Макси.

 

 

"Мама Дженнифер сказала ей: "двигаться дальше, чтобы не углубляться в эту печальную историю". Она сказала ей, что потратила годы, веря, что Бен — какой-то рыцарь в блестящих доспехах, котоым он не был. Это слишком сильно повлияло на нее, и поэтому она потеряла понимание того, кем она является и что она отстаивает", — рассказал инсайдер.

Источник сообщил, что сестры Лопес, Лесли Энн и Линда разделяют беспокойство своей матери и опасаются, что певица и актриса потеряли видение того, во что превратился ее брак.

"В настоящее время Дженнифер чувствует, что Бен не заслуживает ее, и ее сестры соглашаются. Они, конечно, хотят, чтобы Дженнифер была счастлива, но они чувствуют, что их сестра настолько увлечена тем, что должно быть, что она не видит это таким. Они хотят, чтобы она сначала подала на развод и продолжала жить своей жизнью — сосредоточилась на своих детях и карьере. Это огорчило ее семью и Дженнифер, что Бен не видит, что есть женщина, которую любят миллионы, которые будут любить ее вечно, но он скорее откажется от этого, чем просто попытается все исправить", — рассказал источник.

Мама Лопес в прошлом году на национальном телевидении сообщила, что она два десятилетия "молилась", чтобы ее дочь помирилась с Беном Аффлеком.

 

Актриса Дженнифер Лопес с актером Беном Аффлеком по слухам расстаются
Актриса Дженнифер Лопес с актером Беном Аффлеком по слухам разводятся. Фото: Reuters

 

"Я знала, что они всегда будут вместе, потому что я молилась 20 лет", — рассказала она.

В то время Лопес была ошеломлена комментариями своей матери и сказала Entertainment Tonight: "Это так смешно, она никогда этого мне не говорила. Мы никогда об этом не говорили. Она действительно любила его, когда мы были вместе раньше".

Пара была обручена в начале 2000-х годов, прежде чем разойтись, Но воссоединились в 2021 году, а затем женились в июле 2022 года.

В последний раз их видели вместе на публике 2 июня во время баскетбольного матча сына Аффлека Сэмюэля в Лос-Анджелесе.

Напомним, стало известно, кто был самой большой поддержкой Бена Аффлека. А раньше мы писали, что звездный друг предупреждал Аффлека о проблемах в браке с Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек зарубежные звезды звезды

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