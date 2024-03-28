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Стало известно имя нового ведущего спецсезона "Лиги Смеха"

28 марта 2024 20:16
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
В "Лиге смеха" новый ведущий известный украинский волонтер Денис Христов
Шоу "Лига Смеха". Фото: instagram.com/ligasmihu_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

В новом благотворительном спецсезоне шоу "Лига Смеха. Волонтерский десант 3" изменится ведущий. Украинского шоумена и военного Гарика Бирчу заменит известный волонтер Денис Христов.

Об этом сообщает ТСН.ua.

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Известный волонтер Денис Христов присоединится как ведущий к новому сезону "Лиги смеха"

Известный украинский волонтер Денис Христов, который с начала полномасштабного вторжения ездит в самые горячие точки и спасает жизни украинцев, присоединится к "Лиге Смеха. Волонтерский десант 3". Он будет вести шоу вместе с Евгением Кошевым.

Христов заменит шоумена и военного Гарика Бирчу, который защищает Родину в составе отдельного специального батальона "Berlingo".

До войны Денис Христов был телеведущим на телеканале "М1". После полномасштабного вторжения парень волонтерит на прифронтовых территориях. Он эвакуирует людей, помогает едой, лекарствами и кормом для животных.

Христов также в своих социальных сетях показывает, как россияне превращают украинские города в руины. Волонтер ежедневно рискует своей жизнью, поэтому участие в новом сезоне "Лиги Смеха. Волонтерский десант 3" стало для него отличным способом немного отвлечься от ужаса.

"Я шучу, что я больше времени провожу на передовой, где-то под Авдеевкой, чем дома. В Киеве я бываю очень редко. А сейчас специально вырвался на съемку, и эта перезагрузка очень вовремя произошла. Мне очень приятно, что меня пригласили стать ведущим "Лиги смеха. Волонтерский десант 3". Это правильно, это время, когда люди шутят над проблемами, которые сейчас существуют, и благодаря этому помогают ВСУ", — поделился Денис Христов.

Хотя большую часть своей жизни он посвятил телевидению, волонтер признался, что нервничал перед выходом на сцену.

Стало известно имя нового ведущего спецсезона "Лиги Смеха" - фото 1
Волонтер Денис Христов и шоумен Евгений Кошевой. Фото: ТСН.ua
Стало известно имя нового ведущего спецсезона "Лиги Смеха" - фото 2
Волонтер Денис Христов и шоумен Евгений Кошевой. Фото: ТСН.ua

"Я перед заездом в "горячку" меньше волнуюсь, чем здесь перед выходом на сцену. Это классные эмоции, родом из прошлой беззаботной жизни. Я кайфонул", — добавил волонтер.

Ранее популярная украинская комикесса Алла Волкова с бранью выгнала со своего концерта зрителя. Также продюсер шоу "Лига Смеха" оказался гражданином РФ с бизнесом в оккупированном Крыму.

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