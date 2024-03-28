В "Лизі сміху" новий ведучий відомий український волонтер Денис Христов

Шоу "Ліга Сміху". Фото: instagram.com/ligasmihu_official/

У новому благодійному спецсезоні шоу "Ліга Сміху. Волонтерський десант 3" зміниться ведучий. Українського шоумена та військового Гаріка Бірчу замінить відомий волонтер Денис Христов.

Про це повідомляє ТСН.ua.

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Відомий волонтер Денис Христов доєднається як ведучий до нового сезону "Ліги сміху"

Відомий український волонтер Денис Христов, який з початку повномасштабного вторгнення їздить у найгарячіші точки та рятує життя українців, доєднається до "Ліги Сміху. Волонтерський десант 3". Він буде вести шоу разом із Євгеном Кошовим.

Христов замінить шоумена та військового Гаріка Бірчу, який захищає Батьківщину у складі окремого спеціального батальйону "Berlingo".

До війни Денис Христов був телеведучим на телеканалі "М1". Після повномасштабного вторгнення хлопець волонтерить на прифронтових територіях. Він евакуює людей, допомагає їжею, ліками та кормом для тварин.

Христов також у своїх соціальних мережах показує, як росіяни перетворюють українські міста на руїни. Волонтер щодня ризикує своїм життя, тож участь у новому сезоні "Ліги Сміху. Волонтерський десант 3" стало для нього чудовим способом трохи відволіктися від жаху.

"Я жартую, що я більше часу проводжу на передовій, десь під Авдіївкою, ніж вдома. У Києві я буваю дуже рідко. А зараз спеціально вирвався на знімання, і це перезавантаження дуже вчасно відбулося. Мені дуже приємно, що мене запросили стати ведучим "Ліги Сміху. Волонтерський десант 3". Це правильно, це на часі, коли люди жартують над проблемами, які зараз існують, і завдяки цьому допомагають ЗСУ", – поділився Денис Христов.

Хоча велику частину свого життя він присвятив телебаченню, волонтер зізнався, що нервував перед виходом на сцену.

Волонтер Денис Христов та шоумен Євген Кошовий. Фото: ТСН.ua

Волонтер Денис Христов та шоумен Євген Кошовий. Фото: ТСН.ua

"Я перед заїздом у "гарячку" менше хвилююся, ніж тут перед виходом на сцену. Це класні емоції, родом з минулого безтурботного життя. Я кайфонув", — додав волонтер.

Раніше популярна українська комікесса Алла Волкова з лайкою вигнала зі свого концерту глядача. Також продюсер шоу "Ліга Сміху" виявився громадянином РФ із бізнесом в окупованому Криму.