Известный блоггер стал ведущим нового музыкального шоу с Монатиком и KOLA

Стало известно имя ведущего нового музыкального шоу с Монатиком и KOLA
Уже этой осенью на телеэкраны выйдет новое музыкальное шоу "Неймовірні дуети". Накануне создатели проекта объявили имена первых звездных тренеров. Ими стали Дмитрий Монатик (MONATIK) и KOLA. Теперь же стало известно имя ведущего шоу.
Об этом сообщает "Новый канал", на котором будет выходить новый проект.
Имя ведущего шоу "Неймовірні дуети"
Ведущим нового шоу стал инфлюенсер, продюсер и бизнесмен Евгений Таллер. Именно он будет сопровождать участников и их звездных тренеров. До этого Евгений уже работал на "Новом канале". Он был гостевым редактором программы "Зірки під гіпнозом".
Спустя время ему предложили попробовать себя в роли сценариста в шоу "Хто проти блондинок?". После паузы в деловых отношениях Таллер возвращается на телевидение.
"Откровенно говоря, если бы это был не "Новый", то с большой долей вероятности я бы не согласился. К тому же, "Неймовірні дуети" — очень интересный формат. Большинство из нас выросли на проектах, в которых молодые артисты проявляли себя. Верю, что "Неймовірні дуети" сможет подарить нам новые имена на украинской музыкальной сцене", — прокомментировал Таллер.
О шоу "Неймовірні дуети"
Это музыкальный проект, в котором исполнители смогут спеть дуэтом с кумиром на большой сцене. Еженедельно из тысяч желающих звездные коучи будут отбирать двух лучших во время онлайн-кастинга, после чего пригласят их в Киев и будут готовить к финалу. В частности, будут помогать с выбором песни, образов, постановкой номера и т.д.
Судьбу участников будут решать звездные наставники других эпизодов. А победителя "Неймовірних дуетів" выберут в суперфинале в прямом эфире.
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