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Стало відомо ім'я ведучого нового музичного шоу з Монатіком та KOLA

31 травня 2024 06:58
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Стас Кожушко
Редактор
Відомий блогер став ведучим нового музичного шоу з Монатіком та KOLA
Український блогер, продюсер та бізнесмен Євген Таллер. Фото: пресслужба "Нового каналу"
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Вже цієї осені на телеекрани вийде нове музичне шоу "Неймовірні дуети". Напередодні творці проєкту оголосили імена перших зіркових тренерів. Ними стали Дмитро Монатік (MONATIK) та KOLA. Тепер же стало відомо ім’я ведучого шоу.

Про це повідомляє "Новий канал", на якому виходитиме новий проєкт.

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Ім'я ведучого шоу "Неймовірні дуети"

Ведучим нового шоу став інфлюєнсер, продюсер та бізнесмен Євген Таллер. Саме він супроводжуватиме учасників та їхніх зіркових тренерів. До цього Євген вже працював на "Новому каналі". Він був гостьовим редактором програми "Зірки під гіпнозом".

Через деякий час йому запропонували спробувати себе в ролі сценариста в шоу "Хто проти блондинок?". Після паузи у ділових відносинах, Таллер повертається на телебачення.

"Відверто кажучи, якби це був не "Новий", то з великою долею ймовірності я б не погодився. До того ж "Неймовірні дуети" — дуже цікавий формат. Більшість з нас виросли на проєктах, в яких молоді артисти проявляли себе. Вірю, що "Неймовірні дуети" зможе подарувати нам нові імена на українській музичній сцені", — прокоментував Таллер. 

Про шоу "Неймовірні дуети"

Це музичний проєкт, в якому виконавці зможуть заспівати дуетом з кумиром на великій сцені. Щотижня з тисяч охочих зіркові коучі відбиратимуть двох найкращих під час онлайн-кастингу, після чого запросять їх до Києва й готуватимуть до фіналу. Зокрема допомагатимуть з вибором пісні, образів, постановкою номера тощо. 

Долю учасників вирішуватимуть зіркові наставники інших епізодів. А переможця "Неймовірних дуетів" оберуть у суперфіналі в прямому етері.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ветеран війни Терен пояснив, навіщо він пішов на шоу "Холостяк". Також ми розповідали, як саме телеведуча Катерина Осадча згадала про річницю проєкту "Світське життя".

шоу
українські зірки
музика
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