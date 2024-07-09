Участницы нового сезона "Холостяка" — что известно о девушках

Военный, блоггер и герой шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Более полутора тысяч девушек подали заявки на участие в новом сезоне шоу "Холостяк", героем которого стал военный и блогер Александр (Терен) Будько. За его сердце будут бороться девушки из совершенно разных сфер деятельности и профессий.

Об участницах шоу команда "Холостяка" рассказала в интервью для "Коротко о".

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Участницы нового "Холостяка"

По правилам проекта, нельзя раскрывать имена его участниц, однако команда шоу поделилась некоторыми подробностями о девушках. За сердце защитника в новом сезоне будет бороться модель плюс-сайз, студентка Гарварда, поклонница черного юмора, волонтер и другие.

Многие участники утверждают, что идут на проект не ради пиара, а имеют много общих ценностей и интересов с Александром.

Герой нового сезона "Холостяк" Александр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/holostyak.stbua/

"Влюбиться — искренний мотив и ничего больше. Импонируют взгляды на жизнь Александра, то, что он транслирует. Привлекает как мужчина, и вообще он интересная личность. Это моя пятая анкета, если считать, то как думаете, меня очень заинтересовал этот человек?!", — отметила Анжелика.

"Он очень сильный человек. Считаю себя также сильным. Он очень харизматичный, меня привлекают его татуировки, сексуально выглядит", — Дарья.

Главная цель некоторых девушек — разрушить стереотипы и доказать всем, что строить отношения в шоу могут те, кто не увеличивал губы и не менял себя операциями.

"Должен же быть кто-то без содержания гиалуроновой кислоты в организме. Так почему не я?", — Анна.

"Этот сезон — это просто вау. Потому что на предыдущих были все Барби и Кены, ну, без обид. И для нормальной украинской девушки "кровь с молоком" что там было делать? А сейчас — это доказательство того, что все достойны любви!", — Юлия.

Что известно о герое нового сезона шоу "Холостяк"

До начала полномасштабного вторжения Александр Будько работал баристой. В начале войны он встал на защиту нашей страны и в результате боев на Харьковщине потерял нижние конечности.

Александр (Терен) Будько имеет много поклонниц. Фото: instagram.com/holostyak.stbua

Несмотря на испытание судьбы, парень является оптимистом и пытается показать всем ветеранам, что жизнь после ранения не теряет своих красок.

Напомним, мы писали о том, что украинский защитник Александр Терен признался, какое свидание было для него лучшим. А также герой шоу "Холостяк-13" Александр Терен принял участие в соревнованиях по триатлону.