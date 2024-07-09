Учасниці нового сезону "Холостяка" — що відомо про дівчат

Військовий, блогер та герой шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Понад півтори тисячі дівчат подали заявки на участь у новому сезоні шоу "Холостяк", героєм якого став військовий та блогер Олександр (Терен) Будько. За його серце будуть боротися дівчата із абсолютно різних сфер діяльності та професій.

Про учасниць шоу команда "Холостяка" розповіла в інтерв'ю для "Коротко про".

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Учасниці нового "Холостяка"

За правилами проєкту, не можна розкривати імена його учасниць, однак команда шоу поділилася деякими подробицями про дівчат. За серце захисника у новому сезоні боротиметься модель плюс-сайз, студентка Гарварду, прихильниця чорного гумору, волонтер та інші.

Багато учасниць стверджують, що йдуть на проєкт не заради піару, а мають багато спільних цінностей та інтересів із Олександром.

Герой нового сезону "Холостяк" Олександр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/holostyak.stbua/

"Закохатись — щирий мотив і нічого більше. Імпонують погляди на життя Олександра, те, що він транслює. Приваблює як чоловік, і загалом він цікава особистість. Це моя пʼята анкета, якщо рахувати, то як гадаєте, мене дуже зацікавила ця людина?!", — зазначила Анжеліка.

"Він дуже сильна людина. Вважаю себе також сильною. Він дуже харизматичний, мене приваблюють його татуювання, сексуально виглядає", — Дар’я.

Деякі дівчата мають на меті зруйнувати стереотипи і довести всім, що будувати стосунки у шоу можуть ті, хто не збільшував губи та не змінював себе операціями.

"Має ж бути хтось без вмісту гіалуронової кислоти в організмі. То чому не я?", — Анна.

"Цей сезон — це просто вау. Бо на попередніх були всі Барбі і Кени, ну, без образ. І для нормальної української дівки "кров з молоком" що там було робити? А зараз - це доказ того, що всі варті кохання!", — Юлія.

Що відомо про героя нового сезону шоу "Холостяк"

До початку повномасштабного вторгнення Олександр Будько працював баристою. На початку війни він став на захист нашої країни і внаслідок боїв на Харківщині втратив нижні кінцівки.

Олександр (Терен) Будько має багато шанувальниць. Фото: instagram.com/holostyak.stbua

Попри випробування долі, хлопець є оптимістом і намагається показати усім ветеранам, що життя після поранення не втрачає своїх барв.

Нагадаємо, ми писали про те, що український захисник Олександр Терен зізнався, яке побачення було для нього найкращим. А також герой шоу "Холостяк-13" Олександр Терен взяв участь у змаганнях з тріатлону.