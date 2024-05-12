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Стало известно, кто был в составе жюри на Евровидении-2024 от Украины

12 мая 2024 13:19
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Стас Кожушко
Редактор
Кто попал в состав национального жюри от Украины на Евровидение-2024
Ведущие "Евровидение-2024". Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Во время финала песенного конкурса "Евровидение-2024", завершившегося в шведском Мальме, стали известны имена членов национального жюри от Украины. Напомним, их украинцы выбирали в приложении "Дія".

Об этом сообщает "Суспільне Мовлення", которое занимается организацией "Евровидения" в нашей стране.

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Состав национального жюри на Евровидении-2024

Второй раз в истории состав жюри украинцы выбирали в приложении "Дія". Зрительное онлайн-голосование завершилось еще 1 апреля, однако по правилам песенного конкурса имена членов жюри могут быть известны только в финале "Евровидения". Во время эфира комментаторы трансляции Тимур Мирошниченко и Василий Байдак объявили состав национального жюри, в которое вошли:

  • Алена Тополя (Alyosha), представительница Украины на "Евровидении-2010" — 90 221 голос;
  • Ирина Горова, продюсер, основатель и CEO музыкального лейбла POMITNI — 28 469 голосов;
  • Елена Коляденко, хореограф, продюсер и режиссер-постановщик — 24 265 голосов;
  • Константин Томильченко, креативный продюсер телевизионных шоу, хореограф и режиссер-постановщик — 24 097 голосов;
  • Макс Нагорняк, музыкальный обозреватель, основатель и автор музыкального медиа Bezodnya Music — 21 544 голосов.
евровидение
Члены национального жури от Украины на "Евровидении-2024". Фото: Суспільне Мовлення

Согласно правилам "Евровидения", состав национального жюри стран-участниц должен утверждаться Европейским вещательным союзом (EBU) и соответствовать ряду требований, в частности гендерному, возрастному и профессиональному балансу. Представленная на рассмотрение пятерка кандидатов, полученная по результатам опроса, не отвечала требованиям о гендерном балансе и не была утверждена организаторами конкурса.

По требованию EBU "Суспільному Мовленню" пришлось внести изменения в состав национального жюри: вместо певицы FIÏNKA, за которую отдали свой голос 21 941 пользователь, в список был включен Макс Нагорняк. Главой жюри стала Алена Тополя (Alyosha), получившая наибольшее количество голосов во время опроса.

Баллы национального жюри от Украины

  • Швейцария — 12
  • Ирландия — 10
  • Швеция — 8
  • Германия — 7
  • Франция — 6
  • Литва — 5
  • Хорватия — 4
  • Португалия — 3
  • Италия — 2
  • Люксембург — 1

Напомним, ранее мы писали, как Alyona Alyona та Jerry Heil отреагировали на результаты голосования "Евровидения-2024". Также мы рассказывали о тексте и переводе песни The Code швейцарца Nemo, победившего на "Евровидении-2024".

Евровидение
Ирина Горовая
музыка
Alyosha
конкурс
Евровидение-2024

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