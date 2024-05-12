Хто потрапив до складу національного журі від України на Євробачення-2024

Ведучі "Євробачення-2024". Фото: Reuters

Під час фіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2024", який завершився у шведському Мальме, стали відомими імена членів національного журі від України. Нагадаємо, їх українці обирали у застосунку "Дія".

Про це повідомляє "Суспільне Мовлення", яке займається організацією Євробачення в нашій країні.

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Склад національного журі на Євробаченні-2024

Вдруге в історії склад журі українці обирали в застосунку "Дія". Глядацьке онлайн-голосування завершилося ще 1 квітня, проте за правилами пісенного конкурсу імена членів журі можуть бути відомі лише у фіналі "Євробачення". Під час ефіру коментатори трансляції Тімур Мірошниченко та Василь Байдак оголосили склад національного журі до якого увійшли:

Олена Тополя (Alyosha), представниця України на "Євробаченні-2010" — 90 221 голос;

Ірина Горова, продюсерка, засновниця та CEO музичного лейбла POMITNI — 28 469 голосів;

Олена Коляденко, хореографка, продюсерка та режисерка-постановниця — 24 265 голосів;

Костянтин Томільченко, креативний продюсер телевізійних шоу, хореограф та режисер-постановник — 24 097 голосів;

Макс Нагорняк, музичний оглядач, засновник та автор музичного медіа Bezodnya Music — 21 544 голосів.

Члени національного журі від України на "Євробаченні-2024". Фото: Суспільне Мовлення

Згідно з правилами "Євробачення" склад національного журі країн-учасниць має затверджуватися Європейською мовною спілкою (EBU) та відповідати низці вимог, зокрема гендерному, віковому та професійному балансу. Подана на розгляд пʼятірка кандидатів, отримана за результатами опитування, не відповідала вимогам про гендерний баланс і не була затверджена організаторами конкурсу.

На вимогу EBU "Суспільному Мовленню" довелося внести зміни у склад національного журі: замість співачки FIÏNKA, за яку віддали свій голос 21 941 користувач, в список було включено Макса Нагорняка. Головою журі стала Олена Тополя (Alyosha), яка отримала найбільшу кількість голосів під час опитування.

Бали національного журі від України

Швейцарія — 12

Ірландія — 10

Швеція — 8

Німеччина — 7

Франція — 6

Литва — 5

Хорватія — 4

Португалія — 3

Італія — 2

Люксембург — 1

Нагадаємо, раніше ми писали, як Alyona Alyona та Jerry Heil відреагували на результати голосування "Євробачення-2024". Також ми розповідали про текст і переклад пісні The Code швейцарця Nemo, який переміг на "Євробаченні-2024".