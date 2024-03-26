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Стало известно, кто вдохновил Кейт Миддлтон публично заявить о своем тяжелом диагнозе

26 марта 2024 11:09
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Стало известно, кто вдохновил Кейт Миддлтон публично заявить о своем тяжелом диагнозе.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Королевские инсайдеры утверждают, что принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон вдохновила обнародовать свой диагноз теплая реакции короля, сделавшего то же шесть недель назад. Известно, что Кейт и Чарльз сформировали прочную связь через 13 лет после ее бракосочетания с его сыном принцем Уильямом, когда она была принята в королевскую семью.

Об этом пишет Daily Mail.

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Оба старших члена королевской семьи одновременно находились в лондонской клинике для проведения операций в январе. В своем публичном видеообращении на прошлой неделе Кейт также вспомнила "всех тех, чья жизнь пострадала от рака", добавив: "Вы не одиноки". И это было воспринято как явный реверанс ее свекру, а также миллионам других больных раком.

 

Король Великобритании Чарльз. Фото: Reuters
Король Великобритании Чарльз. Фото: Reuters

Говоря о том, почему Кейт решила выйти на публику, королевский комментатор Майкл Коул сказал: "Решение было только за ней, и ее побудило принять его, наблюдая за реакцией общественности на новости о раке короля, обнародованные Букингемским дворцом. Сообщения о поддержке льются бесконечным потоком доброты и поощрения".

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Господин Коул, бывший королевский корреспондент BBC, добавил: "Кейт сблизилась с королем, который неоднократно называл ее "любимой невесткой". Таким образом она хорошо знала реакцию общественности на объявлении о раке короле и то, как это повлияло на него. Тон был абсолютно правильным, без фальшивого подчеркивания или намека на театральность: просто спокоен, достоин, прямолинеен — так же, как и сама принцесса".

Другой источник во дворце рассказал: "Они оба могут сопереживать тому, через что проходит другой, действительно помогающий в такое тяжелое время. То, что мы видели в последние недели, поскольку они оба переживают, это укрепило эту связь".

В прошлую пятницу Букингемский дворец заявил, что король "гордится" Кейт за ее смелость, заявившей о своем диагнозе рака, и поддерживает "теснейший контакт" со своей любимой невесткой.

Чарльз и Камилла публично предложили свою поддержку Кейт, принцу Уэльскому, принцу Джорджу, принцессе Шарлотти и принцу Луи, пока семья пытается смириться с новостью.

Напомним, ранее мы писали, как принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на новость о раке Кейт Миддлтон. А раньше стало известно, как принц Уильям узнал диагноз супруги.

Великобритания
Кейт Миддлтон
король Чарльз ІІІ
королевская семья

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