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Стало известно, кто станет музыкальным продюсером Нацотбора на Детском Евровидении-2024

6 июня 2024 12:46
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Нацотбор на Детское Евровидение-2024 — кто стал продюсером
Победительница конкурса "Детское Евровидение-2023". Фото: Instagram/junioreurovisionofficial
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

В Украине стартовал Национальный отбор на "Детское Евровидение 2024". Музыкальным продюсером в этом году во второй раз стала украинская певица Светлана Тарабарова.

Об этом говорится на официальной странице Евровидения в Украине.

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Стартовал Национальный отбор на Детское Евровидение-2024

Суспільне объявило, что музыкальным продюсером Нацотбора на Детское Евровидение-2024 во второй раз станет известная украинская певица Светлана Тарабарова.

"Имеем возможность в этом году найти действительно уникальные таланты, которые после конкурса, несмотря на результаты, понесут с собой во взрослую жизнь невероятный опыт. Опыт, которым с радостью поделится наша dream team. Опыт и песни, в которые мы вложим всю душу", — отметила певица.

Стало известно, кто станет музыкальным продюсером Нацотбора на Детском Евровидении-2024 - фото 1
Сцена песенного конкурса "Детское Евровидение-2023". Фото: Instagram/junioreurovisionofficial

В этом году отбор на конкурс стал проще. Участникам необязательно иметь авторскую песню и достаточно будет сделать кавер на популярную песню иностранных или украинских исполнителей.

Принять участие в Нацотборе могут школьники в возрасте от 9 до 14 лет, а также группы (не более 6 человек в составе коллектива).

Напомним, ранее мы писали, какие песни "Евровидение-2024" чаще всего прослушивали в мае на Spotify. Также мы рассказывали, как Alyona Alyona встретили на киевском железнодорожном вокзале после "Евровидения".

школьники
творчество
дети
Украина
песни
Евровидение-2024
конкурс
Светлана Тарабарова

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