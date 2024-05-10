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Стало известно, кто в Украине будет комментировать конкурс Евровидение-2024

10 мая 2024 23:29
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Стас Кожушко
Редактор
Кто в Украине будет комментировать конкурс Евровидение-2024
Один из номеров на "Евровидении-2024". Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В субботу, 11 мая, в шведском Мальме пройдет финал "Евровидения-2024". В Украине в прямом эфире грандиозное шоу будет комментировать постоянный голос песенного конкурса, телеведущий Тимур Мирошниченко. Впрочем, будет делать на этот раз он не сам.

Об этом сообщает "Суспільне Мовлення".

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Тимур Мирошниченко и стендапер Василий Байдак станут комментаторами финала конкурса. Комик в этом году вел также Нацотбор в компании Тимура и фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной.

"Василий Байдак сегодня не просто один из топовых комиков, стендаперов и актеров страны, он — один из главных лиц, который двигает наше волонтерское движение: сам его поощряет и организует. На него хочется равняться во многом, и в гражданской позиции в частности", — рассказал Мирошниченко.

Мирошниченко и Байдак
Комментаторы "Евровидения-2024" в Украине.

"Уже не могу дождаться! Хочу быть причастным ко всему, что касается "Евровидения". Жаль, что без Юли, потому что тогда была бы вся компашка в сборе. Сделаем с Тимуром это событие более веселым", — подытожил Василий Байдак.

Отметим, что прямая трансляция "Евровидения-2024" начнется 11 мая на платформах "Суспільного Мовлення" в 22:00. Представительницы Украины, Alyona Alyona и Jerry Heil выступят под вторым номером.

Напомним, ранее мы писали, в каком городе пройдет песенный конкурс "Детское Евровидение-2024". Также мы рассказывали, сколько Alyona Alyona и Jerry Heil собрали на благотворительность во время "Евровидения".

Евровидение
шоу
телевидение
Тимур Мирошниченко
Евровидение-2024

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