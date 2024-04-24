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Стало известно, кто из звезд стал спикером Украины на Евровидении-2024

24 апреля 2024 13:10
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Стало известно, кто из звезд стал спикером Украины на Евровидении 2024
Конкурс "Евровидение" в этом году пройдет в Мальме. Фото: Reuters.
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Украинская певица Джамала станет представителем от Украины на 68-м песенном конкурсе "Евровидение" в шведском Мальме. Именно в Швеции Jamala завоевала свой хрустальный микрофон восемь лет назад с песней "1944". Поэтому она отмечает, что эта страна с тех пор "занимает особую часть ее сердца".

Об этом сообщает Суспільне Мовлення.

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Победительница "Евровидения-2016" объявит баллы национального жюри Украины в прямом эфире гранд-финала конкурса 11 мая. Это первый подобный опыт для исполнительницы.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jamala (@jamalajaaa)

"Евровидение" — это удивительная вещь. Это даже больше, чем институт, консерватория, школа с учениками, с которыми ты встречаешься по случаю. Если ты уже попал в эту историю, становишься ее частью. Поэтому быть спикером в этом году — это тоже для меня особенно. Именно в Мальме я не была, но надеюсь, что почувствую через прямой эфир эту невероятную атмосферу конкурса и самого города", — прокомментировала артистка.

Более 235 тысяч украинцев проголосовали за состав национального жюри на "Евровидении-2024". Опрос проходил в мобильном приложении "Дія" с 25 марта по 1 апреля. 68-й песенный конкурс пройдет в шведском городе Мальмё. Первый и второй полуфиналы намечены на 7 и 9 мая (Украина будет выступать в первой половине первого полуфинала под номером 5), а грандфинал — на 11 мая.

В этом году внесли несколько изменений в правила конкурса. К примеру, увеличится время зрительского голосования в финале: оно начнется перед выступлением первого участника 11 мая.

 

Украину будет представлять дуэт alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Они выступят в первом полуфинале шоу под порядковым номером 5. Сейчас песня украинских исполнительниц является одной из самых популярных среди композиций участников "Евровидения": она собрала 4,7 миллиона просмотров на официальном YouTube-канале конкурса.

Напомним, украинский фан-клуб назвал своих фаворитов на "Евровидении". Ранее же стало известно, когда Украина проведет первую репетицию на "Евровидении".

Евровидение
Джамала
украинские звезды
Евровидение-2024

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