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Стало известно, когда Кейт Миддлтон вернется из больницы

21 января 2024 07:55
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Стало відомо, коли Кейт Міддлтон повернеться з лікарні
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Кейт Миддлтон чувствует себя хорошо после операции на брюшной полости, сделанной ей в лондонской клинике. Ожидается, что она проведет еще неделю в больнице, прежде чем ее перевезут в коттедж Аделаида в Виндзоре, чтобы восстановить силы после медицинской процедуры.

Об этом пишет Daily Mail.

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Инсайдеры дворца говорят, что принцесса вернуться к работе "быстро". Источник, приближенный к королевской семье, сообщил, что сейчас Кейт и Уильям ставят "семью на первое место, а ежедневную работу — на второе", пытаясь сохранить ощущение "нормальности" для 10-летнего принца Джорджа, пятилетнего Луи и принцессы Шарлотты.

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

"Дети всегда в центре своей вселенной. Так будет и дальше. Они хотят быть уверенными, что у них будет нормальная жизнь", — сообщил источник The Times.

Кейт освободила график на следующие несколько месяцев и, как ожидается, возобновит официальные мероприятия только после Пасхи.

Выздоровление Кейт происходит в то время, когда король Чарльз сталкивается со своими проблемами со здоровьем, а на следующей неделе его королевское высочество собирается посетить больницу для лечения "увеличенной простаты". Помощники говорят, что опухоль является "доброкачественной" и что он пройдет процедуру на самом высоком уровне.

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Мероприятия с 30 благотворительными организациями и патронажами принцессы Уэльской переносятся, пока она поправляется. Также отложен запланированный на март официальный визит в Италию.

Ожидается, что родители Кейт Кэрол и Майкл Миддлтон и брат и сестра Пиппа Мэттьюз и Джеймс Миддлтон также помогут, пока принцесса поправится.

Напомним, принца Гарри подловили на вечеринке после тревожных новостей о его отце.

Ранее принц Уильям был возмущен словами брата о своем браке с Кейт Миддлтоном.

Кейт Миддлтон
принц Уильям
король Чарльз ІІІ
королевская семья

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