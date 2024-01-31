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Стало известно, когда король Чарльз передаст трон принцу Уильяму

31 января 2024 14:20
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Стало известно, когда король Чарльз передаст трон принцу Уильяму
Принц Уильям и король Чарльз. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Король Чарльз планирует "отречься от престола" в течение ближайшего десятилетия в пользу принца Уильяма. Это мнение высказал бывший королевский дворецкий Пол Баррелл.

Об этом пишет New York Post.

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Пол Баррелл работал в подчинении принцессы Дианы с 1987 по 1997 год и, по его словам, хорошо изучил королевскую семью. Баррелл уверен, что 75-летний Чарльз, на днях перенесший операцию по удалению аденомы предстательной железы, разработал план, чтобы передать власть старшему сыну Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон.

 

Принц Уильям. Фото: Reuters
Принц Уильям. Фото: Reuters

"Думаю, что король и королева заложили на это 10 лет", — сказал бывший дворецкий. Он также считает, что короля вдохновляет опыт его коллег из других стран, которые передают власть законным наследникам, понимая, что больше не в состоянии управлять страной.

Месяц назад так поступила 83-летняя королева Дании Маргрете II, уступив трону сыну Фредерику X.

"Я не думаю, что он захочет продолжать оставаться королем в ситуации, когда коронованные главы Европы поняли, что могут передать свои полномочия наследникам и видеть, как они становятся монархами и наслаждаются этим", — продолжил Баррелл, отметив, что королева Елизавета II никогда бы так не поступила, — Потому что она принадлежала к другому поколению, вся ее жизнь была построена на том, чтобы быть монархом. Но король будет точно знать, что делать".

 

Принц Уильям и король Чарльз. Фото: Reuters
Принц Уильям и король Чарльз. Фото: Reuters

Баррелл уверен, что смена власти с наибольшей вероятностью произойдет после 80-летнего юбилея короля, а в этом году принц Уильям и Кейт Миддлтон отправятся в мировое турне вместо Чарльза и Камиллы, ведь те не любят дальние путешествия. Тем самым наследники престола покажут, что они готовы к большим королевским обязанностям.

"Они очень дружны и сплочены. Я думаю, у короля есть план на ближайшие годы, но я считаю, что он последует примеру королевы Дании: он хотел бы видеть своего сына на троне. Кто бы не хотел увидеть, как его сын достигнет вершины своей карьеры? И Кейт — слишком большая ценность для королевских лиц, чтобы потерять ее, она будущее семьи. Я думаю, что у короля Чарльза другой подход, чем у его матери: он будет усердно работать в течение 10 лет, а потом скажет, что пора на пенсию, и будет наблюдать за расцветом своего сына. Страна примет новых, молодых короля и королеву, и это замкнет круг, когда сын Дианы станет королем", — добавил Пол.

Напомним, принц Гарри запретил Меган Маркл публиковать ее откровения о королевской семье.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на операцию Кейт Миддлтон.

Великобритания
принц Уильям
король Чарльз ІІІ
королевская семья

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