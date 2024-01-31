Стало відомо, коли король Чарльз передасть трон принцу Вільяму
Король Чарльз планує "зректися престолу" протягом найближчого десятиліття на користь принца Вільяма. Цю думку висловив колишній королівський дворецький Пол Баррелл.
Про це пише New York Post.
Коли принц Вільям стане королем
Пол Баррелл працював у підпорядкуванні принцеси Діани з 1987 по 1997 рік і, за його словами, добре вивчив королівську родину. Баррелл упевнений, що 75-річний Чарльз, який днями переніс операцію з видалення аденоми передміхурової залози, розробив план, щоб передати владу старшому синові Вільяму та його дружині Кейт Міддлтон.
"Думаю, що король і королева заклали на це 10 років", — сказав колишній дворецький. Він також вважає, що короля надихає досвід його колег з інших країн, які передають владу законним спадкоємцям, коли розуміють, що більше не в змозі керувати країною.
Місяць тому так вчинила 83-річна королева Данії Маргрете II, поступившись трону синові Фредеріку X.
"Я не думаю, що він захоче продовжувати залишатися королем у ситуації, коли короновані глави Європи зрозуміли, що можуть передати свої повноваження спадкоємцям і бачити, як вони стають монархами і насолоджуються цим", — продовжив Баррелл, зазначивши, що королева Єлизавета II ніколи б так не вчинила, — Тому що вона належить до іншого покоління, все її життя було побудовано на тому, щоб бути монархом. Але король точно знатиме, що робити".
Баррелл упевнений, що зміна влади з найбільшою ймовірністю відбудеться після 80-річного ювілею короля, а цього року принц Вільям та Кейт Міддлтон вирушать у світове турне замість Чарльза та Камілли, адже ті не люблять далекі подорожі. Тим самим спадкоємці престолу покажуть, що вони готові до великих королівських обов'язків.
"Вони дуже дружні і згуртовані. Я думаю, у короля є план на найближчі роки, але я вважаю, що він наслідуватиме приклад королеви Данії: він хотів би бачити свого сина на троні. Хто б не хотів побачити, як його син досягне вершини своєї кар'єри? І Кейт — занадто велика цінність для королівських осіб, щоб втратити її, вона — майбутнє сім'ї. Я думаю, що у короля Чарльза інший підхід, ніж у його матері: він старанно працюватиме протягом 10 років, а потім скаже, що час на пенсію, і спостерігатиме за розквітом свого сина. Країна прийме нових, молодих короля та королеву, і це замкне коло, коли син Діани стане королем", — додав Пол.
Нагадаємо, принц Гаррі заборонив Меган Маркл публікувати її одкровення про королівську родину.
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