Стало відомо, коли король Чарльз передасть трон принцу Вільяму

Принц Вільям та король Чарльз. Фото: Reuters

Король Чарльз планує "зректися престолу" протягом найближчого десятиліття на користь принца Вільяма. Цю думку висловив колишній королівський дворецький Пол Баррелл.

Про це пише New York Post.

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Пол Баррелл працював у підпорядкуванні принцеси Діани з 1987 по 1997 рік і, за його словами, добре вивчив королівську родину. Баррелл упевнений, що 75-річний Чарльз, який днями переніс операцію з видалення аденоми передміхурової залози, розробив план, щоб передати владу старшому синові Вільяму та його дружині Кейт Міддлтон.

Принц Вільям. Фото: Reuters

"Думаю, що король і королева заклали на це 10 років", — сказав колишній дворецький. Він також вважає, що короля надихає досвід його колег з інших країн, які передають владу законним спадкоємцям, коли розуміють, що більше не в змозі керувати країною.

Місяць тому так вчинила 83-річна королева Данії Маргрете II, поступившись трону синові Фредеріку X.

"Я не думаю, що він захоче продовжувати залишатися королем у ситуації, коли короновані глави Європи зрозуміли, що можуть передати свої повноваження спадкоємцям і бачити, як вони стають монархами і насолоджуються цим", — продовжив Баррелл, зазначивши, що королева Єлизавета II ніколи б так не вчинила, — Тому що вона належить до іншого покоління, все її життя було побудовано на тому, щоб бути монархом. Але король точно знатиме, що робити".

Принц Вільям та король Чарльз. Фото: Reuters

Баррелл упевнений, що зміна влади з найбільшою ймовірністю відбудеться після 80-річного ювілею короля, а цього року принц Вільям та Кейт Міддлтон вирушать у світове турне замість Чарльза та Камілли, адже ті не люблять далекі подорожі. Тим самим спадкоємці престолу покажуть, що вони готові до великих королівських обов'язків.

"Вони дуже дружні і згуртовані. Я думаю, у короля є план на найближчі роки, але я вважаю, що він наслідуватиме приклад королеви Данії: він хотів би бачити свого сина на троні. Хто б не хотів побачити, як його син досягне вершини своєї кар'єри? І Кейт — занадто велика цінність для королівських осіб, щоб втратити її, вона — майбутнє сім'ї. Я думаю, що у короля Чарльза інший підхід, ніж у його матері: він старанно працюватиме протягом 10 років, а потім скаже, що час на пенсію, і спостерігатиме за розквітом свого сина. Країна прийме нових, молодих короля та королеву, і це замкне коло, коли син Діани стане королем", — додав Пол.

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