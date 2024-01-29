Стало известно, когда король Чарльз вернется к работе после операции
Король Чарльз не будет посещать никаких королевских мероприятий в течение месяца, поскольку он будет восстанавливаться после операции на простате. 75-летний король перенес операцию из-за увеличенной простаты.
Об этом пишет Daily Mail.
Королю нужно восстановление
У короля будет "период востановления", но он сможет работать с государственными документами, когда его выпишут. Неизвестно сколько времени Чарльз проведет в больнице. Королеву Камиллу заметили улыбающейся, когда она посещала своего любимого супруга, и, казалось, была в приподнятом настроении. В пятницу она сказала людям у лондонской клиники, что король чувствует себя хорошо после процедуры.
Перед процедуройй король посетил принцессу Уэльскую после операции на брюшной полости.
"Его Величество хотел бы поблагодарить всех, кто посылал свои добрые пожелания в течение последней недели, и рад узнать, что его диагноз положительно влияет на осведомленность общественности", — говорится в официальном сообщении представителей королевской семьи.
У 75-летнего монарха было диагностировано доброкачественное заболевание 17 января во время пребывания в Биркхолле, Абердиншир, после того как он прошел обследование.
Чарльз известен как трудоголик, пропускающий обед и часто остающийся за своим столом, занимаясь перепиской и официальными бумагами поздно вечером и до раннего утра. Но в целом у него хорошее здоровье. Он поддерживает себя в форме гуляя и занимаясь садоводством.
Король хотел поделиться новостью о здоровье, чтобы мотивировать других мужчин пройти проверку.
Национальная служба здравоохранения Англии сообщила, что страницу "увеличенная простата" на ее веб-сайте посещали каждые пять секунд в день, когда был объявлен диагноз короля, с последующим значительным ростом посещений в последующие дни.
Напомним, стало известно, когда Кейт Миддлтон вернется из больницы.
Ранее принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на операцию Кейт Миддлтон.
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