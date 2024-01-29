Стало известно, когда король Чарльз вернется к работе после операции

Король Чарльз. Фото: Reuters

Король Чарльз не будет посещать никаких королевских мероприятий в течение месяца, поскольку он будет восстанавливаться после операции на простате. 75-летний король перенес операцию из-за увеличенной простаты.

Об этом пишет Daily Mail.

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Королю нужно восстановление

У короля будет "период востановления", но он сможет работать с государственными документами, когда его выпишут. Неизвестно сколько времени Чарльз проведет в больнице. Королеву Камиллу заметили улыбающейся, когда она посещала своего любимого супруга, и, казалось, была в приподнятом настроении. В пятницу она сказала людям у лондонской клиники, что король чувствует себя хорошо после процедуры.

Король Чарльз. Фото: Reuters

Перед процедуройй король посетил принцессу Уэльскую после операции на брюшной полости.

"Его Величество хотел бы поблагодарить всех, кто посылал свои добрые пожелания в течение последней недели, и рад узнать, что его диагноз положительно влияет на осведомленность общественности", — говорится в официальном сообщении представителей королевской семьи.

У 75-летнего монарха было диагностировано доброкачественное заболевание 17 января во время пребывания в Биркхолле, Абердиншир, после того как он прошел обследование.

Король Чарльз. Фото: Reuters

Чарльз известен как трудоголик, пропускающий обед и часто остающийся за своим столом, занимаясь перепиской и официальными бумагами поздно вечером и до раннего утра. Но в целом у него хорошее здоровье. Он поддерживает себя в форме гуляя и занимаясь садоводством.

Король хотел поделиться новостью о здоровье, чтобы мотивировать других мужчин пройти проверку.

Национальная служба здравоохранения Англии сообщила, что страницу "увеличенная простата" на ее веб-сайте посещали каждые пять секунд в день, когда был объявлен диагноз короля, с последующим значительным ростом посещений в последующие дни.

Напомним, стало известно, когда Кейт Миддлтон вернется из больницы.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на операцию Кейт Миддлтон.