Назвали дату первой репетиции Украины на "Евровидении-2024"

Украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: instagram/alyona.alyona.official

Менее чем через три недели, 7 мая, в первом полуфинале "Евровидения-2024" выступят украинки Alyona Alyona и Jerry Heil. Стало известно, когда пройдет первая репетиция их номера на песню Teresa & Maria.

Об этом сообщает "МУЗВАР".

Читайте также:

Первая репетиция украинок на Евровидении-2024

Все больше делегаций начинают приезжать в шведский Мальме. Всего в этом году участвуют 37 стран. Первая репетиция украинок Alyona Alyona и Jerry Heil пройдет в следующую субботу, 27 апреля. Именно тогда артистки выйдут на сцену Malmö Arena.

"По инсайдерской информации, "Girl Power в действии" — так можно окрестить постановку номера Alyona Alyona и Jerry Heil в Швеции. Самый известный украинский режиссер ставит девушкам очень мощный номер", — сообщили в "МУЗВАР".

В сети сразу начали писать, что этим режиссером является Таню Муиньо, которая сотрудничает с зарубежными звездами и получила не одну престижную награду. Так, например, только недавно вышел клип Дуа Липы, который сняла известная одесситка и ее команда.

Что касается трека Teresa & Maria, он получит визуализацию на Евровидении.

"Так, тихонько, в прошлом месяце, артистки отсняли клип на конкурсную песню. И в нем мы увидим много выдающихся украинок сегодняшнего дня", — подытожили в "МУЗВАР".

Напомним, ранее мы писали, с какими культовыми звездами хотели бы поужинать представительницы Украины на "Евровидении". Также мы рассказывали, что украинский официальный фан-клуб "Евровидения" назвал своих фаворитов.