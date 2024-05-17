Инсайдеры рассказали, когда выйдет второй сезон "Игра в кальмара" - детали

Фото из сериала "Игра в кальмара". Фото: instagram.com/squidgamenetflix/

Популярный по всему миру сериал "Игра в кальмара" получит продолжение. Новый сезон может выйти уже в конце 2024 года.

Об этом сообщает SCREEN RANT.

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Чего ждать от нового сезона "Игры в кальмара"

Прошлым летом Netflix показал трейлер второго сезона популярного сериала. Продюсеры "Игры в кальмара" скрывают информацию об официальной премьере, однако один из его героев, актер Ли Чжун Чже случайно намекнул на то, что зрители смогут посмотреть новые серии уже в декабре 2024 года.

Комментарии актера совпадают с предварительными высказываниями генерального директора Netflix Теда Сарандоса, который ранее заявлял, что сериал вернется на экраны во второй половине 2024 года.

Во втором сезоне зрителей ожидает продолжение истории, в которой группа участников рискуя своей жизнью, соревнуется в смертельных играх за шанс выиграть денежный приз в размере 45,6 миллиарда вон.

Главный герой Ги Хун откажется от своих планов уехать в США, чтобы воссоединиться с дочерью. Вместо этого он хочет отомстить таинственной группе, которая стоить за этими играми.

Фото из сериала "Игра в кальмара". Фото: instagram.com/squidgamenetflix/

По сюжету "Игры в кальмара" группа людей, которые "тонут" в долгах, решается на отчаянный шаг — участие в смертельной игре с шансом разбогатеть и забыть о своих проблемах. Сериал вышел три года назад и сразу стал популярен. Только за первый месяц его просмотрело более 111 миллионов зрителей.

Напомним, о Спайдермене снимут новый сериал. Также уже начались съемки второго сезона жуткого проекта Wednesday.