Сюзанна Коллинз работает над новой частью "Голодных игр" - когда выйдет на экраны

Иллюстрация "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях". Фото: instagram.com/thehungergames/

Автор "Голодных игр" Сюзанна Коллинз сообщила о том, что сейчас работает над новой частью "Голодных игр". Книга выйдет в начале следующего года, а ее экранизация состоится в 2026 году.

Об этом сообщает Variety.

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Новая часть "Голодных игр"

Пятый роман серии под названием "Восход солнца на жатве" станет приквелом к оригинальной трилогии, как и предыдущая часть "Баллада о певчих птицах и змеях".

Действие будет разворачиваться во время 50-х Голодных игр и расскажет о победителе Хеймитча Абернати.

Лента выйдет на экраны 20 ноября 2026 года. Фрэнсис Лоуренс, снимавший каждую часть "Голодных игр", начиная с "В огне" 2012 года, уже ведет переговоры по режиссуре.

Фото из фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях". Фото: instagram.com/thehungergames/

Фото из фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях". Фото: instagram.com/thehungergames/

Фото из фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях". Фото: instagram.com/thehungergames/

Фото из фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях". Фото: instagram.com/thehungergames/

Кинофраншиза "Голодные игры" собрала в мировом прокате более 3,3 миллиарда долларов, а часть "Голодные игры: В огне" стала самой кассовой и собрала 865 миллионов долларов.

"Голодные игры" — это научно-фантастический фильм, разворачивающийся в постапокалиптическом мире, где царит тоталитарный режим. В этом мире ежегодно проводятся "голодные игры", битвы на выживание, где подростки убивают друг друга на телевидении. Главная героиня Кэтнис Эвердин вынуждена участвовать в этих играх, но она борется не только за свою жизнь, но и за свободу и справедливость.

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