Сюзанна Коллинз работает над новой частью "Голодных игр" - когда выйдет на экраны

Стало известно, когда выйдет пятая часть "Голодных игр"
Автор "Голодных игр" Сюзанна Коллинз сообщила о том, что сейчас работает над новой частью "Голодных игр". Книга выйдет в начале следующего года, а ее экранизация состоится в 2026 году.
Об этом сообщает Variety.
Новая часть "Голодных игр"
Пятый роман серии под названием "Восход солнца на жатве" станет приквелом к оригинальной трилогии, как и предыдущая часть "Баллада о певчих птицах и змеях".
Действие будет разворачиваться во время 50-х Голодных игр и расскажет о победителе Хеймитча Абернати.
Лента выйдет на экраны 20 ноября 2026 года. Фрэнсис Лоуренс, снимавший каждую часть "Голодных игр", начиная с "В огне" 2012 года, уже ведет переговоры по режиссуре.
Кинофраншиза "Голодные игры" собрала в мировом прокате более 3,3 миллиарда долларов, а часть "Голодные игры: В огне" стала самой кассовой и собрала 865 миллионов долларов.
"Голодные игры" — это научно-фантастический фильм, разворачивающийся в постапокалиптическом мире, где царит тоталитарный режим. В этом мире ежегодно проводятся "голодные игры", битвы на выживание, где подростки убивают друг друга на телевидении. Главная героиня Кэтнис Эвердин вынуждена участвовать в этих играх, но она борется не только за свою жизнь, но и за свободу и справедливость.
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