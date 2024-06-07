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Стало відомо, коли вийде п'ята частина "Голодних ігор"

7 червня 2024 19:44
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Сюзанна Коллінз працює над новою частиною "Голодних ігор" — коли вийде на екрани
Ілюстрація "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій". Фото: instagram.com/thehungergames/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Авторка "Голодних ігор" Сюзанна Коллінз повідомила про те, що працює зараз над новою частиною "Голодних ігор". Книга вийде на початку наступного року, а її екранізація відбудеться у 2026 році.

Про це повідомляє Variety.

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Нова частина "Голодних ігор"

П'ятий роман серії під назвою "Схід сонця на жнивах" стане приквелом до оригінальної трилогії, як і попередня частина "Балада про співочих птахів і змій".

Дія розгортатиметься під час 50-х Голодних ігор і розповість про переможця Хеймітча Абернаті.

Стрічка вийде на екрани 20 листопада 2026 року. Френсіс Лоуренс, який знімав кожну частину "Голодних ігор", починаючи з "У вогні" 2012 року, веде переговори щодо режисури.

Стало відомо, коли вийде п'ята частина "Голодних ігор" - фото 1
Кадри з фільму "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій". Фото: instagram.com/thehungergames/
Стало відомо, коли вийде п'ята частина "Голодних ігор" - фото 2
Кадри з фільму "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій". Фото: instagram.com/thehungergames/
Стало відомо, коли вийде п'ята частина "Голодних ігор" - фото 3
Кадри з фільму "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій". Фото: instagram.com/thehungergames/
Стало відомо, коли вийде п'ята частина "Голодних ігор" - фото 4
Кадри з фільму "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій". Фото: instagram.com/thehungergames/

Кінофраншиза "Голодні ігри" зібрала у світовому прокаті понад 3,3 мільярди доларів, а частина "Голодні ігри: У вогні" стала найкасовішою та зібрала 865 мільйонами доларів. 

"Голодні ігри" — це науково-фантастичний фільм, який розгортається у постапокаліптичному світі, де панує тоталітарний режим. У цьому світі щороку проводяться "голодні ігри", битви на виживання, де підлітки вбивають одне одного на телебаченні. Головна героїня, Кетніс Евердін, змушена брати участь у цих іграх, але вона бореться не лише за своє життя, а й за свободу та справедливість.

Раніше ми писали, що перенесли зйомки четвертої частини "Щоденника Бріджит Джонс". А також ірландський актор Баррі Кеоган може зіграти учасника гурту The Beatles.

підлітки
кіно
фільм
закордонні зірки
виживання
книга
Голлівуд

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