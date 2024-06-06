Зірка фільму "Солтберн" Баррі Кеоган може перевтілитися в Рінго Старра

Зірка фільму "Солтберн" може зіграти учасника гурту The Beatles
Ірландський актор Баррі Кеоган, який відомий, зокрема за фільмом "Солтберн", може доєднатися до зіркового касту в нові проєкти про британський гурт The Beatles. При чому для 31-річної зірки продюсери підготували одну з головних ролей.
Про це на своєму сайті повідомив голлівудський інсайдер Джефф Снейдер.
Зірка фільму "Солтберн" зіграє учасника The Beatles
Окрім Кеогана до проєкту мають доєднатися відомі актори Гарріс Дікінсон, Пол Мескаль та Чарлі Роу. Режисером виступає титулований британець Сем Мендес, в якого є премія "Оскар".
За інформацією голлівудського інсайдера Кеоган зіграє роль барабанщика Рінго Старра, Гарріс Дікінсон — гітариста та вокаліста Джона Леннона, Пол Мескаль — басиста Пола Маккартні, а Чарлі Роу — Джорджа Гаррісона. Про кожного з них знімуть окремий біографічний фільм.
Прем'єру чотирьох стрічок заплановано на 2027 рік. Всі вони будуть пов’язані між собою. У створенні стрічок візьмуть участь Пол Маккартні та Рінго Старр, а також сім'ї покійних Гаррісона та Леннона.
Раніше ми писали, що перенесли зйомки четвертої частини "Щоденника Бріджит Джонс". Також ми розповідали, що померла зірка фільмів "Санта-Барбара" та "Коломбо", акторка Дженіс Пейдж.
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