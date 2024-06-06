Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зірка фільму "Солтберн" може зіграти учасника гурту The Beatles arrow

Зірка фільму "Солтберн" може зіграти учасника гурту The Beatles

6 червня 2024 21:25
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Зірка фільму "Солтберн" Баррі Кеоган може перевтілитися в Рінго Старра
Ірландський актор Баррі Кеоган. Фото: Instagram/saltburnfilm
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Ірландський актор Баррі Кеоган, який відомий, зокрема за фільмом "Солтберн", може доєднатися до зіркового касту в нові проєкти про британський гурт The Beatles. При чому для 31-річної зірки продюсери підготували одну з головних ролей. 

Про це на своєму сайті повідомив голлівудський інсайдер Джефф Снейдер.

Читайте також:

Зірка фільму "Солтберн" зіграє учасника The Beatles

Окрім Кеогана до проєкту мають доєднатися відомі актори Гарріс Дікінсон, Пол Мескаль та Чарлі Роу. Режисером виступає титулований британець Сем Мендес, в якого є премія "Оскар".

За інформацією голлівудського інсайдера Кеоган зіграє роль барабанщика Рінго Старра, Гарріс Дікінсон — гітариста та вокаліста Джона Леннона, Пол Мескаль — басиста Пола Маккартні, а Чарлі Роу — Джорджа Гаррісона.  Про кожного з них знімуть окремий біографічний фільм.

Прем'єру чотирьох стрічок заплановано на 2027 рік. Всі вони будуть пов’язані між собою. У створенні стрічок візьмуть участь Пол Маккартні та Рінго Старр, а також сім'ї покійних Гаррісона та Леннона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Beatles (@thebeatles)

Раніше ми писали, що перенесли зйомки четвертої частини "Щоденника Бріджит Джонс". Також ми розповідали, що померла зірка фільмів "Санта-Барбара" та "Коломбо", акторка Дженіс Пейдж.

кіно
актори
музика
The Beatles

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня