Зірка фільму "Солтберн" Баррі Кеоган може перевтілитися в Рінго Старра

Ірландський актор Баррі Кеоган. Фото: Instagram/saltburnfilm

Ірландський актор Баррі Кеоган, який відомий, зокрема за фільмом "Солтберн", може доєднатися до зіркового касту в нові проєкти про британський гурт The Beatles. При чому для 31-річної зірки продюсери підготували одну з головних ролей.

Про це на своєму сайті повідомив голлівудський інсайдер Джефф Снейдер.

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Окрім Кеогана до проєкту мають доєднатися відомі актори Гарріс Дікінсон, Пол Мескаль та Чарлі Роу. Режисером виступає титулований британець Сем Мендес, в якого є премія "Оскар".

За інформацією голлівудського інсайдера Кеоган зіграє роль барабанщика Рінго Старра, Гарріс Дікінсон — гітариста та вокаліста Джона Леннона, Пол Мескаль — басиста Пола Маккартні, а Чарлі Роу — Джорджа Гаррісона. Про кожного з них знімуть окремий біографічний фільм.

Прем'єру чотирьох стрічок заплановано на 2027 рік. Всі вони будуть пов’язані між собою. У створенні стрічок візьмуть участь Пол Маккартні та Рінго Старр, а також сім'ї покійних Гаррісона та Леннона.

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