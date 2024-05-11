Стало известно, на какую суперзвезду король Чарльз променял встречу с принцем Гарри

Принц Гарри. Фото: Reuters

Король Чарльз встретился с Дэвидом Бекхэмом, чтобы обсудить его благотворительный фонд, пока принц Гарри был в стране. Герцог Сассекский сказал, что его отец был слишком занят "другими приоритетами", чтобы увидеть его, пока он был в Великобритании на этой неделе.

Об этом пишет Daily Mail.

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Фотографии встречи не были опубликованы, и неизвестно, где пара познакомилась. Открытие того, что король встретил бывшего капитана сборной Англии, когда его сын был дома и посещал мероприятие недалеко от Букингемского дворца, может углубить их разрывы.

Футболист Дэвид Бекхэм. Фото: Reuters

Визит принца Гарри был запланирован на несколько месяцев вперед. И герцог Сассекский, как сообщается, пригласил своего отца в собор Святого Павла на десятую годовщину Игр Непокоренных. Дворец оставил это без ответа.

Гарри приехал в феврале, когда у его отца впервые диагностировали рак, и не на долго встретился с монархом и королевой Камиллой, прежде чем они уехали в Сандрингем.

Напомним, принц Гарри приехал в Великобританию без Меган Маркл. А король Чарльз устроил вечеринку у Букингемского дворца.