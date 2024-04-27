Стали известны планы Зендеи относительно замужества с "человеком-пауком"

Актриса Зендея. Фото: Reuters

Актриса Зендея и звезда "человека-паука" Том Холланд могут пожениться в будущем. Источник рассказал, что "были разговоры о свадьбе, и это реальность".

Об этом пишет Daily Mail.

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Пара познакомилась во время работы над трилогией о человеке-пауке в 2016 году.

"Они не из тех звезд, которые в основном демонстрируют свою жизнь в социальных сетях. Оба скрытные", — говорит источник, отметив, что внимание к их роману никогда не было легким или комфортным ни для одного из них.

Человек, близкий к актерам, также сказал, что "работа важна для обоих, и это сейчас их занимает больше всего".

Это произошло после того, как в начале этого месяца актриса поделилась с Vogue, что ее возлюбленный "прекрасно" пережил свой стремительный подъем в Голливуде.

"Мы оба были очень-очень молодыми, но моя карьера уже пошла, а его карьера изменилась мгновенно. В один момент ты ребенок и сидишь в пабе с друзьями, а в другой — ты становишься "человеком-пауком". Я наблюдала, как его жизнь меняется на его глазах. Но он справился с этим действительно прекрасно", — объяснила знаменитость.

Несколько дней назад Том подтвердил, что вернется к роли человека-паука в четвертый раз. Пока он сыграл супергероя Marvel в трех фильмах — "Возвращение домой" 2017 года, "Далеко от дома" 2019 года и "Дороги домой" 2021 года.

Уроженец Великобритании также появлялся в фильмах "Капитан Америка: Гражданская война", "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Завершение" как "человек-паук".

Напомним, Зендея стала звездой модного глянца. А раньше мы писали, что Том Холланд обожает в Зендее больше всего.