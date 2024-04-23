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Том Голланд заінтригував заявою про участь у зйомках "Людини-павука"

23 квітня 2024 09:06
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Том Голланд заінтригував заявою про участь у зйомках "Людини-павука"
Актор Том Голланд. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Том Голланд підтвердив, що точно повернеться до четвертої частини серії фільмів про "Людину-павука". 27-річний актор зіграв супергероя Marvel у трьох фільмах: "Повернення додому" 2017 року, "Далеко від дому" 2019 року та "Дороги додому" 2021 року.

Про це пише Daily Mail.

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Том також з’являвся у фільмах "Капітан Америка: Громадянська війна", "Месники: Війна нескінченності" та "Месники: Завершення" як "людина-павук". Том поділився думками під час виступу на Міжнародному кінофестивалі Sands у Сент-Ендрюсі, Шотландія.

 

"Проста відповідь полягає в тому, що я завжди хотів би зніматися у фільмах про "Людину-павука". Я завдячую своїм життям і кар'єрою Людині-павуку. Тож проста відповідь: так. Я завжди хочу робити більше. Третій фільм був настільки особливим у багатьох відношеннях, що нам потрібно переконатися, що ми чинимо правильно. Це перший разі, коли я брав участь у творчості так рано. Це просто процес, за яким я спостерігаю та вчуся. Дуже веселий етап для мене. Як я вже сказав, усі хочуть, щоб це сталося. Але ми хочемо бути впевненими, що не перестараємося з тими самими речами", — додав він.

Режисер Сем Реймі нещодавно розповів про чутки про те, що Том може повернутися до майбутнього фільму, але заявив, що не чув нічого офіційного від Marvel про проект.

Нагадаємо, стало відомо, чи зіграє Роберт Дауні-молодший "залізну людину". А Зендея вразила яскравим образом на червоній доріжці.

закордонні зірки
зірки
Том Голланд
"Людина–павук"

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