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Стало известно, о чем мечтала тяжелобольная Шеннен Догерти

15 июля 2024 12:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Самая заветная мечта Шеннен Догерти, которую ей не удалось реализовать
Американская актриса Шеннен Догерти. Фото: instagram.com/theshando/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

У известной американской актрисы Шеннен Догерти была заветная мечта, которую ей так и не удалось воплотить в жизнь. Звезда очень хотела родить ребенка.

Об этом пишет People.

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Шеннен Догерти мечтала о ребенке

Звезда сериала "Беверли-Хиллз" скончалась в субботу, 13 июля, после многих лет борьбы с раком молочной железы.

В последнем эпизоде своего подкаста Let's Be Clear, за несколько дней до смерти актриса призналась, что она "отчаянно" пыталась забеременеть от ее бывшего мужа Курта Исвариенко.

"Я хотела ребенка не только для себя, но и для своего супруга. Я хотела его для нашего брака. Я хотела, чтобы он также реализовал эту часть себя", — поделилась Догерти.

Актриса добавила, что они приняли решение стать родителями и неоднократно обращались к методам репродуктивной медицины.

"Итак, когда пришло время принимать это решение, нам понадобилось ЭКО, и я сделала несколько раундов", — рассказала звезда "Зачарованных".

Стало известно, о чем мечтала тяжелобольная Шеннен Догерти - фото 1
Американская актриса Шеннен Догерти с мужем Куртом Исвариенко. Фото: Reuters

В конце концов, актриса оставила попытки забеременеть благодаря ЭКО из-за менопаузы и мастэктомии в 2016 году. Догерти и Исвариенко развелись в начале 2023 года, а в ноябре 2023 года она рассказала в интервью изданию, что очень привязалась к детям своего близкого друга.

"У меня есть лучший друг, мужчина, с которым мы шутим, что мы замужем, и у нас с его двумя детьми произошел огромный прорыв, и мы просто любим друг друга и проводим время вместе, и я воспринимаю их как своих детей", — поделилась легендарная актриса.

Напомним, коллеги Шеннен Догерти по сериалу "Зачарованные" выразили печаль из-за тяжелой утраты. А также мы показывали, как звезда выглядела за несколько дней до своей смерти.

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