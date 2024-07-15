Стало известно, что думает Леонардо Ди Каприо об объятиях любимой с обнаженным красавчиком

Модель Виттория Черетти. Фото: instagram.com/vittoria/

Супруга актера Тео Джеймса получила много поддержки после того, как в сети появились новые фото, на которых ее муж страстно целует девушку Леонардо Ди Каприо Витторию Черетти. Но 49-летнего обладателя "Оскара", как говорится, совершенно не беспокоят горячие фото его партнерши с 39-летним Джеймсом в залитой солнцем Италии.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ди Каприо, по словам источников, знает, что это не что иное, как работа, и, как говорится, счастлив, что карьера 26-летней Черетти процветает.

Модель Виттория Черетти с Тео Джеймсом. Фото: BACKGRID

Модель Виттория Черетти с Тео Джеймсом во время фотосессии. Фото: BACKGRID

Модель Виттория Черетти с Тео Джеймсом в рекламе модного бренда. Фото: BACKGRID

"Профессиональные отношения Виттории с Тео не имеют никакого отношения к ее отношениям с Лео, они оба знают, что это работа, и это совершенно не проблема", — сказал инсайдер.

Черетти и Джеймс сфотографировали во время соблазнительных съемок новой кампании для Dolce & Gabbana на острове Капри. Британский актер разделся только до пары крошечных белых спидо.

"Лео ничуть не беспокоит фотосессия Виттории. Он поддерживает ее карьеру и любит видеть ее успех. Она была невероятно успешной до встречи с Лео, и это то, чем она занимается. По поводу того, что ей исполняется 26 лет и она находится вне зоны интересов Лео, это просто смешно. Они влюблены, и ее возраст для него совершенно не имеет значения. Прежде чем встретить ее, он искал зрелую любовь, и он нашел именно это. Они очень счастливы вместе",— говорит друг из окружения Леонардо Ди Каприо.

Черетти встречается с Ди Каприо с августа 2023 года, спустя два месяца после того, как пара познакомилась во время премьеры фильма "Убийцы цветочной луны" на Каннском кинофестивале.

Об их романе стало извесно через несколь недель после того, как инсайдеры рассказали, что Ди Каприо был "недоволен" постоянными шутками и спекуляциями по поводу его любовной жизни — и он пытался "избавиться" от своего имиджа, который гласил, что он встречается только с женщинами в возрасте до 25 лет.

Ранее Черетти была замужем за итальянским ди-джеем Маттео Миллери с 2020 по 2023 годы, а в прошлом также имела отношения с коллегой — Натаном Вестлингом.

Джеймс впервые познакомился со своей супругой Рут Керни в бристольской театральной школе Old Vic. Они поженились в 2018 году после почти 10 лет совместной жизни на двух свадебных церемониях — одной сдержанной гражданской и одной пышной в Италии. Сейчас у них двое сыновей.

Напомним, невеста Ди Каприо снялась в соблазнительной фотосессии. А раньше мы писали, что Виттория Черетти поразила фигурой в бикини.