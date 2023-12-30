Стало известно, что произошло и в каком состоянии певец Виктор Павлик

Екатерина и Виктор Павлик. Фото:

Украинский певец Виктор Павлик нуждался в медицинской помощи, однако сейчас уже все хорошо. Его жена рассказала, что произошло.

Звезда сообщила детали в instagram.

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Жена Павлика заверила, что певец дома

Екатерина Репьяхова быстро отреагировала на сплетни о состоянии ее мужа. Она вчера выложила в соцсети фотографии с грустными подписями, на одной из которых была рука Виктора Павлика. Ему поставили капельницу.

Некоторые медиа это восприняли как трагическое известие о болезни певца. Жена артиста заверила, что они ошибаются.

"Муж дома, был и есть. Его не госпитализировали никуда. Сама вчера очень испугалась. Слава Богу, ничего серьезного. Гипертонический, не осложненный кризис. Давление снизили. Уже все хорошо. Спасибо каждому за волнение", — сообщила Репьяхова.

Сторез Екатерины Репейной. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Певец Виктор Павлик вчера имел проблемы с давлением. Врачи поставили ему диагноз "гипертонический криз".

Ранее жена Виктора Павлика рассказывала о своей тяжелой болезни.

Напомним, на Екатерину Репьяхову подал в суд родной папа.