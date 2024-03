Стало известно, что заставило Кейт Миддлтон рассказать о смертельном диагнозе

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон. Фото: Instagram/katemiddletonprincessofwales

Принцесса Уэльская призналась о своем диагнозе под давлением. После операции на животе, в обществе распространилась волна конспирологических теорий об ее исчезновении, которая заставила Кейт Миддлтон сообщить о своей смертельной болезни.

Об этом сообщает издание Page Six.

После операции на брюшной полости прошло уже три месяца и за этот большой промежуток времени Кейт Миддлтон замечали всего несколько раз (с принцем Уильямом на фермерском рынке и с мамой в автомобиле).

Она также с начала года отошла от королевских обязанностей. Из-за столь внезапного исчезновения Принцессы Уэльской, в обществе распространилась волна теорий заговора, которое ощутила на себе и Кейт.

Ходили слухи о том, что принц Уильям ей изменяет, о разводе королевской семьи и даже сложной пластической операции.

Конспирологические теории были развеяны в пятницу 22 марта, когда принцесса появилась на видео и призналась в том, что заболела раком.

Как отметил автор книги "Courtiers: Intrigue, Ambition, and Power Players Behind the House of Windsor" Валентин Лоу, Кэт Миддлтон уже не впервые вынуждена открыто говорить о своем здоровье.

По его словам, во время беременности Джорджем и Шарлоттой принцесса страдала hyperemesis gravidarum - тяжелым типом утренней тошноты и не хотела об этом говорить публично.

"Кейт очень устойчива и имеет очень жесткие взгляды на защиту своей частной жизни", — добавил Лоу.

Напомним, ранее мы писали, что принц Уильям узнал об онкологии Кейт Миддлтон перед похоронами любимого родственника.