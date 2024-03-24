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Стало известно, что заставило Кейт Миддлтон рассказать о смертельном диагнозе

24 марта 2024 12:54
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Стало известно, что заставило Кейт Миддлтон рассказать о смертельном диагнозе
Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон. Фото: Instagram/katemiddletonprincessofwales
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Принцесса Уэльская призналась о своем диагнозе под давлением. После операции на животе, в обществе распространилась волна конспирологических теорий об ее исчезновении, которая заставила Кейт Миддлтон сообщить о своей смертельной болезни.

Об этом сообщает издание Page Six.

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После операции на брюшной полости прошло уже три месяца и за этот большой промежуток времени Кейт Миддлтон замечали всего несколько раз (с принцем Уильямом на фермерском рынке и с мамой в автомобиле).

Она также с начала года отошла от королевских обязанностей. Из-за столь внезапного исчезновения Принцессы Уэльской, в обществе распространилась волна теорий заговора, которое ощутила на себе и Кейт.

Ходили слухи о том, что принц Уильям ей изменяет, о разводе королевской семьи и даже сложной пластической операции.

Конспирологические теории были развеяны в пятницу 22 марта, когда принцесса появилась на видео и призналась в том, что заболела раком.

Как отметил автор книги "Courtiers: Intrigue, Ambition, and Power Players Behind the House of Windsor" Валентин Лоу, Кэт Миддлтон уже не впервые вынуждена открыто говорить о своем здоровье.

По его словам, во время беременности Джорджем и Шарлоттой принцесса страдала hyperemesis gravidarum - тяжелым типом утренней тошноты и не хотела об этом говорить публично.

"Кейт очень устойчива и имеет очень жесткие взгляды на защиту своей частной жизни", — добавил Лоу.

Напомним, ранее мы писали, что принц Уильям узнал об онкологии Кейт Миддлтон перед похоронами любимого родственника. Также мы рассказывали, как принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на известие о лечении принцессы Уэльской.

Кейт Миддлтон
здоровье
рак
королевская семья
зарубежные звезды
Секреты
теория

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