Брэд Питт хотел откупиться от Джоли миллионами за молчание о насилии

Актер Брэд Питт. Фото: Reuters

Анджелина Джоли заявила, что Брэд Питт пытался заставить ее подписать соглашение о неразглашении на сумму 8,5 миллиона долларов. А все для того, чтобы "заставить ее молчать" по поводу ее обвинений в насилии против него.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Подробности развода Джоли и Питта

Анджелина Джоли подала на развод с 60-летним Питтом в сентябре 2016 года после загадочной ссоры в частном самолете в присутствии их сына Мэддокса, которому сейчас 22 года. Но расследование было закрыто без предъявления обвинений.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Однако в судебных документах Джоли обвинила Питта в том, что он избивал ее "задолго до" поездки.

Теперь, в ходе продолжающихся судебных дел относительно их винодельни на юге Франции, Джоли повторно подала иск о насилии в повторном заявлении. Джоли и Питт приобрели винодельню Chateau Miraval в 2008 году, когда находились в романтических отношениях, но еще не были женаты.

Вражда из-за имущества возникла из-за того, что Джоли продала свою половину российскому миллиардеру Юрию Шефлеру за 62 миллиона долларов в 2021 году во время бракоразводного процесса. Питт подал на нее в суд из-за продажи, настаивая на том, что по контракту она обязана получить его согласие, прежде чем продавать свою часть Шато Мираваль.

Питт и Джоли также вели ожесточенную борьбу за опеку над своими шестью детьми, четверо из которых уже взрослые.

Они воспитывают биологических детей — Шайло и близнецов Нокса и Вивьен, а также усыновили Меддокса, Пакса и Захару.