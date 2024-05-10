Где пройдет песенный конкурс Детское Евровидение 2024

Победительница конкурса "Детское Евровидение-2023". Фото: Instagram/junioreurovisionofficial

Испанская телекомпания RTVE объявила город, где 16 ноября пройдет "Детское Евровидение-2024". Подготовка к песенному конкурсу продолжается.

Об этом сообщается на официальном сайте "Евровидения".

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RTVE взял на себя организацию песенного конкурса после того, как победитель конкурса 2023, Франция, передала возможность другой стране. Франция дважды принимала детское "Евровидение" за последние три года. Испания приняла приглашение после того, как Сандра Валеро заняла второе место в Ницце. Период представления песен начнется 14 мая и завершится 3 июля.

Сам конкурс пройдет в столице Испании — Мадриде. "Детское Евровидение-2024" в этой стране станет символическим — Испания празднует 20-ю годовщину победы Марии Изабель на конкурсе с Antes Muerta Que Sencilla.

"Мы очень рады, что едем в Мадрид через 55 лет после того, как испанская столица приняла последнее Евровидение. Мы с нетерпением ждем захватывающих идей RTVE, чтобы оживить это замечательное место, и поздравлять молодых артистов со всей Европы в ноябре", — заявил Мартин. Остердал, исполнительный супервайзер песенных конкурсов "Евровидение" и "Детское Евровидение".

Напомним, ранее мы писали, сколько Alyona Alyona и Jerry Heil собрали на благотворительность во время "Евровидения". Также мы рассказывали, что какая песня "Евровидения" установила рекорд в Spotify.