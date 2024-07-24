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Стало известно от чего неожиданно ушла из жизни любимая Клинта Иствуда

24 июля 2024 07:52
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Стало известно от чего неожиданно ушла из жизни любимая Клинта Иствуда
Актер Клинт Иствуд с возлюбленной. Фото: WireImage
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Причина смерти давней партнерши Клинта Иствуда Кристины Сандеры была объявлена спустя несколько дней после ее смерти в возрасте 61 года. 94-летний актер и режиссер, лауреат Оскара, подтвердил смерть Сандеры. Пара находилась в отношениях с 2014 года.

Об этом пишет Daily Mail.

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То что Сандера скончалась от сердечного приступа, подтвердил представитель департамента здравоохранения округа Монтерей. В свидетельстве о смерти непосредственной причиной смерти Сандеры была названа сердечная аритмия, из-за которой сердечный ритм бъется слишком медленно, слишком быстро или нерегулярно.

 

Актер Клинт Иствуд с возлюбленной
Актер Клинт Иствуд с возлюбленной. Фото: WireImage

 

Атеросклеротическая болезнь коронарных артерий была названа дополнительным условием, повлекшим смерть Сандеры.

Пара находилась в отношениях с 2014 года. Иствуд и Сандера познакомились, когда она работала в отеле Иствуда, Mission Ranch, в Кармеле, штат Калифорния, в 2014 году. Несмотря на 33-летнюю разницу в возрасте, их роман быстро развивался. Об их отношениях было немного известно, но она поддерживала Иствуда на разных кинопремьерах и вручении наград.

Пара начала встречаться спустя год после того, как Иствуд развелся со второй супругой Диной после 17 лет брака. Ранее Сандера была замужем за Полом Вейнскоатом в 2003 году всего 11 месяцев. Женщину обвинял бывший супруг в домашнем насилии, а также были слухи, что у нее были проблемы с алкоголем.

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