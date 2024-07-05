У Анастасии Цимбалары проблемы со слухом — детали

Украинская актриса театра и кино Анастасия Цимбалара. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/

Известная украинская актриса театра и кино Анастасия Цимбалару едва не лишилась слуха. Звезда не могла нормально работать и слышала тоненький ультразвук, который сводил ее с ума.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице Instagram.

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Анастасия Цимбалару имеет проблемы со слухом

По словам актрисы, проблемы со слухом у нее начались около месяца назад. Цимбалару проснулась утром и поняла, что ничего не слышит и чуствует сильное давление в ушах.

"В прямом смысле слова - я просто оглохла. Я абсолютно ничего не слышала левым ухом, с правым - ситуация была немного лучше. Было такое ощущение, будто я нахожусь под водой. Было высокое давление в ушах, я не могла идентифицировать, откуда доносятся звуки, я не могла слышать, о чем со мной разговаривают люди. Более того, когда я пыталась говорить самостоятельно, я не слышала даже саму себя", — шокировала подробностями звезда.

Цимбалару в панике начала обращаться к врачам и выяснилось, что такие невыносимые проблемы со слухом вызвал недолеченный гайморит. Никто из специалистов не мог гарантировать, что звезда снова сможет хорошо слышать. Мощная поддержка родных позволяла ей не отчаиваться.

Актриса театра и кино Анастасия Цимбалару страдает из-за проблем со слухом. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/

Актриса театра и кино Анастасия Цимбалару испытывает проблемы со здоровьем. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/

Актриса театра и кино Анастасия Цимбалару чуть не потеряла слуха. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/

"Все это состояние меня доводило просто до безумия. Я не могла нормально жить, не могла самостоятельно передвигаться по улице, не могла ни с кем говорить по телефону. Я начала искать причину, бегать врачами. Я сдавала много анализов, и все говорили мне, что надо Садиться на гормональную терапию. Случайно я нашла клинику, где выяснилось, что у меня гайморит, давший такое осложнение. Никто не мог мне гарантировать, что мой слух вернется", — рассказала она.

Сейчас Цимбалару завершает курс лечения, однако до сих пор плохо слышит. Актриса надеется, что подобранные врачами препараты все же смогут вернуть ее к привычной жизни.

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