У Анастасии Цимбалары проблемы со слухом — детали

Состояние доводило до безумия — известная актриса пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем
Известная украинская актриса театра и кино Анастасия Цимбалару едва не лишилась слуха. Звезда не могла нормально работать и слышала тоненький ультразвук, который сводил ее с ума.
Об этом она рассказала в Stories на своей странице Instagram.
Анастасия Цимбалару имеет проблемы со слухом
По словам актрисы, проблемы со слухом у нее начались около месяца назад. Цимбалару проснулась утром и поняла, что ничего не слышит и чуствует сильное давление в ушах.
"В прямом смысле слова - я просто оглохла. Я абсолютно ничего не слышала левым ухом, с правым - ситуация была немного лучше. Было такое ощущение, будто я нахожусь под водой. Было высокое давление в ушах, я не могла идентифицировать, откуда доносятся звуки, я не могла слышать, о чем со мной разговаривают люди. Более того, когда я пыталась говорить самостоятельно, я не слышала даже саму себя", — шокировала подробностями звезда.
Цимбалару в панике начала обращаться к врачам и выяснилось, что такие невыносимые проблемы со слухом вызвал недолеченный гайморит. Никто из специалистов не мог гарантировать, что звезда снова сможет хорошо слышать. Мощная поддержка родных позволяла ей не отчаиваться.
"Все это состояние меня доводило просто до безумия. Я не могла нормально жить, не могла самостоятельно передвигаться по улице, не могла ни с кем говорить по телефону. Я начала искать причину, бегать врачами. Я сдавала много анализов, и все говорили мне, что надо Садиться на гормональную терапию. Случайно я нашла клинику, где выяснилось, что у меня гайморит, давший такое осложнение. Никто не мог мне гарантировать, что мой слух вернется", — рассказала она.
Сейчас Цимбалару завершает курс лечения, однако до сих пор плохо слышит. Актриса надеется, что подобранные врачами препараты все же смогут вернуть ее к привычной жизни.
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