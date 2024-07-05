Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Стан доводив до божевілля — відома акторка поскаржилася на серйозні проблеми зі здоров'ям arrow

Стан доводив до божевілля — відома акторка поскаржилася на серйозні проблеми зі здоров'ям

5 липня 2024 14:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Анастасія Цимбалару має проблеми зі слухом — деталі
Українська акторка театру та кіно Анастасія Цимбалару. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська акторка театру та кіно Анастасія Цимбалару ледь не втратила слух. Зірка не могла нормально працювати та чула тонесенький ультразвук, який зводив її з розуму. 

Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Анастасія Цимбалару має проблеми зі слухом

За словами акторки, проблеми зі слухом в неї почалися десь місяць тому. Цимбалару прокинулася зранку та зрозуміла, що нічого не чує та відчуває сильний тиск у вухах.

"В прямому сенсі слова — я просто оглухла. Я абсолютно нічого не чула лівим вухом, з правим — ситуація була трішки краща. Було таке відчуття, ніби я перебуваю під водою. Був високий тиск у вухах, я не могла ідентифікувати, звідки доносяться звуки, я не могла чути, про що зі мною розмовляють люди. Ба більше, коли я намагалася говорити самостійно, я не чула навіть саму себе", — шокувала подробицями зірка.

Цимбалару в паніці почала звертатися до лікарів і з'ясувалося, що такі нестерпні проблеми зі слухом викликав недолікований гайморит. Ніхто із фахівців не міг гарантувати, що зірка знову зможе добре чути. Потужна підтримка рідних дозволяла їй не впадати у відчай.

Анастасія Цимбалару страждає від наслідків гаймориту
Акторка театру та кіно Анастасія Цимбалару страждає через проблеми зі слухом. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/
Анастасія Цимбалару про здоров'я
Акторка театру та кіно Анастасія Цимбалару має проблеми зі здоров'ям. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/
Анастасія Цимбалару ледь не оглохла
Акторка театру та кіно Анастасія Цимбалару ледь не втратила слух. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/

"Весь цей стан мене доводив просто до божевілля. Я не могла нормально жити, не могла самостійно пересуватися вулицею, не могла ні з ким говорити телефоном. Я почала шукати причину, бігати по лікарях. Я здавала багато аналізів, і всі казали мені, що треба сідати на гормональну терапію. Випадково я знайшла клініку, де з'ясувалося, що в мене гайморит, який дав таке ускладнення. Ніхто не міг мені гарантувати, що мій слух повернеться", — розповіла вона.

Зараз Цимбалару завершує курс лікування, проте досі погано чує. Акторка сподівається, що підібрані лікарями препарати все ж таки зможуть повернути її до звичного життя.

Нагадаємо, співачка Настя Каменських вперше зізналася, чи зверталася до пластичних хірургів. А також співака Фагота ледь не поранила російська ракета.

здоров'я проблеми лікування українські зірки лікарі акторка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо