Анастасія Цимбалару має проблеми зі слухом — деталі

Стан доводив до божевілля — відома акторка поскаржилася на серйозні проблеми зі здоров'ям
Відома українська акторка театру та кіно Анастасія Цимбалару ледь не втратила слух. Зірка не могла нормально працювати та чула тонесенький ультразвук, який зводив її з розуму.
Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці Instagram.
Анастасія Цимбалару має проблеми зі слухом
За словами акторки, проблеми зі слухом в неї почалися десь місяць тому. Цимбалару прокинулася зранку та зрозуміла, що нічого не чує та відчуває сильний тиск у вухах.
"В прямому сенсі слова — я просто оглухла. Я абсолютно нічого не чула лівим вухом, з правим — ситуація була трішки краща. Було таке відчуття, ніби я перебуваю під водою. Був високий тиск у вухах, я не могла ідентифікувати, звідки доносяться звуки, я не могла чути, про що зі мною розмовляють люди. Ба більше, коли я намагалася говорити самостійно, я не чула навіть саму себе", — шокувала подробицями зірка.
Цимбалару в паніці почала звертатися до лікарів і з'ясувалося, що такі нестерпні проблеми зі слухом викликав недолікований гайморит. Ніхто із фахівців не міг гарантувати, що зірка знову зможе добре чути. Потужна підтримка рідних дозволяла їй не впадати у відчай.
"Весь цей стан мене доводив просто до божевілля. Я не могла нормально жити, не могла самостійно пересуватися вулицею, не могла ні з ким говорити телефоном. Я почала шукати причину, бігати по лікарях. Я здавала багато аналізів, і всі казали мені, що треба сідати на гормональну терапію. Випадково я знайшла клініку, де з'ясувалося, що в мене гайморит, який дав таке ускладнення. Ніхто не міг мені гарантувати, що мій слух повернеться", — розповіла вона.
Зараз Цимбалару завершує курс лікування, проте досі погано чує. Акторка сподівається, що підібрані лікарями препарати все ж таки зможуть повернути її до звичного життя.
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