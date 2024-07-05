Анастасія Цимбалару має проблеми зі слухом — деталі

Українська акторка театру та кіно Анастасія Цимбалару. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/

Відома українська акторка театру та кіно Анастасія Цимбалару ледь не втратила слух. Зірка не могла нормально працювати та чула тонесенький ультразвук, який зводив її з розуму.

Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Анастасія Цимбалару має проблеми зі слухом

За словами акторки, проблеми зі слухом в неї почалися десь місяць тому. Цимбалару прокинулася зранку та зрозуміла, що нічого не чує та відчуває сильний тиск у вухах.

"В прямому сенсі слова — я просто оглухла. Я абсолютно нічого не чула лівим вухом, з правим — ситуація була трішки краща. Було таке відчуття, ніби я перебуваю під водою. Був високий тиск у вухах, я не могла ідентифікувати, звідки доносяться звуки, я не могла чути, про що зі мною розмовляють люди. Ба більше, коли я намагалася говорити самостійно, я не чула навіть саму себе", — шокувала подробицями зірка.

Цимбалару в паніці почала звертатися до лікарів і з'ясувалося, що такі нестерпні проблеми зі слухом викликав недолікований гайморит. Ніхто із фахівців не міг гарантувати, що зірка знову зможе добре чути. Потужна підтримка рідних дозволяла їй не впадати у відчай.

Акторка театру та кіно Анастасія Цимбалару страждає через проблеми зі слухом. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/

Акторка театру та кіно Анастасія Цимбалару має проблеми зі здоров'ям. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/

Акторка театру та кіно Анастасія Цимбалару ледь не втратила слух. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/

"Весь цей стан мене доводив просто до божевілля. Я не могла нормально жити, не могла самостійно пересуватися вулицею, не могла ні з ким говорити телефоном. Я почала шукати причину, бігати по лікарях. Я здавала багато аналізів, і всі казали мені, що треба сідати на гормональну терапію. Випадково я знайшла клініку, де з'ясувалося, що в мене гайморит, який дав таке ускладнення. Ніхто не міг мені гарантувати, що мій слух повернеться", — розповіла вона.

Зараз Цимбалару завершує курс лікування, проте досі погано чує. Акторка сподівається, що підібрані лікарями препарати все ж таки зможуть повернути її до звичного життя.

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