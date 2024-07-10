Старший сын Рианны с отцом снялись в рекламе модного бренда певицы

Певица Рианна. Фото: Reuters

Возлюбленный Рианны и ее старший сын снялись в рекламной кампании ее бренда нижнего белья Savage X Fenty. 34-летний рэпер A$AP Rocky, Раким Майерс, и двухлетний RZA представили мужскую линейку, оба позировали в одинаковых образах.

Фото опубликовали в социальной сети бренда.

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На одном кадре малыш сидит на плечах отца, на другом A$AP Rocky изображен со спины — так, чтобы в его прическе читалось слово Dad. Это уже не первая рекламная съемка для старшего сына Рианны. Недавно вместе с отцом и младшим братом он стал героем новой рекламной кампании Bottega Veneta, посвященной Дню отца.

Возлюбленный Рианны с их сыном. Фото: instagram.com/savagexfenty/

Любимый Рианны с их старшим сыном. Фото: instagram.com/savagexfenty/

Возлюбленный Рианны. Фото: instagram.com/savagexfenty/

Сама 36-летняя Рианна тоже часто снимается для своего бренда, в который вложила много сил. Однако должность генерального директора компании она покинула в прошлом году: теперь она считается исполнительным главой Savage X Fenty, но остается генеральным директором Fenty Beauty.

Напомним, сын Рианны снялся в промо люксового бренда. А раньше Рианна позировала в белье своей марки.