Супермоделі Victoria's Secret знялись у гламурній фотосесії для глянцю

Супермоделі Кендіс Свейнпол та Кейт Аптон. Фото: instagram.com/vmagazine

Модель Кендіс Свейнпол стала зіркою обкладинки журналу V разом із красунями Victoria's Secret Кейт Аптон і Дайан Содре. Вони приміряли спортивний одяг на яскравих знімках для випуску V149: Bombshells In The Wild.

Про це стало відомо у соціальній мережі видання.

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Моделі Victoria's Secret знялись у спортивній фотосесії

Фотограф Альваро Бімуд Кортес зробив вражаючі знімки для обкладинки, на якому зображено моделей на пляжі на гімнастичних кільцях. Свейнпол продемонструвала підтягнуту фігуру у легінсах із високою талією та спортивному бюстгальтері в тон. Кендіс зарекомендувала себе як топ-модель, працюючи з Victoria's Secret у 2010-х роках.

Супермоделі Кендіс Свейнпол, Ізобелі Фонтана та Кейт Аптон. Фото: instagram.com/vmagazine

Супермодель Кендіс Свейнпол. Фото: instagram.com/vmagazine

Супермодель Кейт Аптон. Фото: instagram.com/vmagazine

Супермоделі Кендіс Свейнпол, Ізобелі Фонтана та Кейт Аптон. Фото: instagram.com/vmagazine

Супермоделі Кендіс Свейнпол та Кейт Аптон. Фото: instagram.com/vmagazine

Супермоделі Кендіс Свейнпол та Кейт Аптон. Фото: instagram.com/vmagazine

Супермоделі Кендіс Свейнпол, Ізобелі Фонтана та Кейт Аптон. Фото: instagram.com/vmagazine

Аптон була одягнена у комбінезон для фотосесії, додала прикраси.

"Ми були одягнені в спортивний одяг, а на зйомках високої моди ви не завжди відчуваєте комфорт. Крім того, я відчуваю, що за останні пару років не багато креативності було під час редакційних зйомок…Нам радили: "Просто приходь і будь собою". І я думаю, що не дуже хочу приходити на знімальний майданчик і бути собою. Я тут, щоб щось створити. І це справді те, як ми працювали на цій зйомка", — розповіла Кейт Аптон.

Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі влашутвала спокусливу зйомку на курорті. А раніше ми писали, що колишня дружина Венсана Касселя знялась у відвертій фотосесії.