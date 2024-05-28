Гвен Стефани отпраздновала 18-летие старшего сына — как он изменился

Американская певица Гвен Стефани. Фото: Instagram/gwenstefani

Старший сын американской певицы Гвен Стефани и британского музыканта Гэвина Россдейла отпраздновал день рождения. Кингстону Джеймсу исполнилось 18 лет.

Соответствующие публикации появились в соцсетях его звездных родителей.

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Сыну Гвен Стефани исполнилось 18 лет

54-летняя титулованная певица, фронтвумен группы No Doubt опубликовала трогательный ролик, в который добавила немало архивного видео. На них Кингстон Джеймс позирует еще ребенком.

"Самый счастливый из дней рождения, Кингстон. Мой первый мальчик. Не могу поверить, что тебе 18. Я люблю тебя", — подписала ролик Гвен.

Ее бывший муж Гэвин Россдейл напротив, опубликовал фотографии, на которых парень позирует уже в тинейджерском возрасте. Звездный отец отметил — у Кингстона Джеймса есть музыкальный талант.

"Я полностью верю в тебя и глубоко восхищаюсь человеком внутри. У тебя есть утонченность, обаяние и скромность. Ты управляешь своей судьбой, поэтому выбирай с умом. Твой музыкальный талант невероятный и вскоре мир услышит, как поет твое сердце", — написал Гэвин.

Отметим, что Гвен Стефани и Гэвин Россдейл были в браке с 2002 по 2016 годы. Бывшие супруги воспитывают троих сыновей. Кроме Кингстона Джеймса, это также Зум Нест (2008 года рождения) и Аполло Боуи (2014 г.р.). Что касается Гвен, то она с 2015 года встречается с кантри-певцом Блейком Шелтоном. В 2021-м пара сыграла свадьбу.

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