Netflix начал съемки второго сезона популярного сериала "Венздей" - детали

Фото из сериала Wednesday. Фото: instagram.com/wednesdaynetflix/

Netflix приступил к съемкам второго сезона популярного сериала "Венздей" (Wednesday) режиссера Тима Бертона. Премьера запланирована на 2025 год.

О стриминговом сервисе сообщил в соцсети Х .

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Стриминговый сервис опубликовал фотографию, на которой главные актеры третьего сезона позировали в комнате Венздей Аддамс и Энид Синклер в академии "Невермор".

Стриминговый сервис Netflix поделился первым видео, на котором раскрыл актерский состав нового сезона. На его кадрах помощник Венздей Рич разносит сценарий героям ленты.

Зрители снова смогут насладиться игрой Дженны Ортеги (Венздей Аддамс), Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша Аддамс), Луиса Гусмана (Гомес Аддамс) и Исаака Ортега (Пушистик). В съемках второго сезона не будет участвовать Перси Гайнс Уайт, который в первом сезоне сыграл Ксавье.

Публикация Netflix. Фото: скриншот из соцсети X

Сценаристы пока держат в секрете подробности второго сезона, а также не объявляют официальную дату его выхода. Таким образом, поклонники смогут насладиться новыми сериями не раньше 2025 года.

Про сериал Wednesday

Netflix выпустил сериал в ноябре 2022 года и он сразу же стал невероятно популярным и побил рекорды просмотров на платформе.

Главной героиней ленты является 16-летняя Венздей из легендарной "Семейки Аддамс". Режиссером сериала стал Тим Бертон, для которого Wednesday стала большим прорывом в карьере.

Напомним, британская группа The Tiger Lillies присоединилась к созданию украинской комедии. А также началась работа над третьим сезоном культового сериала "И просто так".