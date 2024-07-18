Стал чаще мыться — друзья Брэда Питта поделились подробностями его отношений с молодой дизанершей

Актер Брэд Питт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/

Новая подруга Брэда Питта Инес де Рамон приучила его чаще мыться, утверждают инсайдеры. Один из главных голливудских красавчиков раньше не особо следил за личной гигиеной, и его коллеги жаловались на неприятный запах от него.

Об этом пишет In Touch Weekly.

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С тех пор как у Питта начался роман с Инес, от него стало пахнуть гораздо лучше, отмечают источники, близкие к 60-летнему актеру.

"Он действительно изменился ради Инеса. Брэд раньше был достаточно апатичен в том, что касается принятия душа и мытья головы. Когда он принимал душ, пользовался только мылом и водой. Он также отказывался пользоваться дезодорантом или одеколоном", — утверждает источник.

Инес де Рамон — первая девушка, с которой у актера серьезные отношения со времен развода с бывшей супругой Анджелиной Джоли. Недавно Питт впервые официально вышел в свет вместе с Инес. Пара посетила финал Гран-при Великобритании, проходящий на трассе "Сильверстоун" в Нортгемптоншире.

Брэд Питт и Инес де Рамон, ранее бывшая замужем за звездой сериала "Дневники вампира" Полом Уэсли, начали встречаться в конце 2022 года. Недавно пара съехалась и, по словам инсайдеров, их отношения вышли на новый уровень. Инсайдеры также уверяют, что Питт готов завести детей вместе с Инес и считает, что она станет прекрасной матерью.

Ранее приемный сын Пакс в соцсетях назвал Брэда Питта "засранцем мирового класса" и обвинил его в том, что он держит детей в страхе. Старшая приемная дочь Захара в колледже представилась как Захара Марли Джоли, а Шайло вскоре после совершеннолетия представила документы, чтобы официально отказаться от родительской фамилии. Ради того, чтобы возобновить отношения с детьми, Питт, по слухам, даже готов помириться с Анджелиной Джоли.

Друзья Брэда Питта рассказали о его отношениях со значительно моложе его подругой.