Стилиста Эден Голан выгнали с арены Евровидения.

Стилиста одного из участников Евровидения выгнали с места проведения конкурса — что известно
Незадолго до генеральной репетиции финала Евровидения стилист представительницы Израиля Эден Голан Итаем Безалели попал в скандал. Его выгнали с арены из-за того, что он снимал представителей Ирландии, Греции и Швейцарии во время репетиции.
Об этом сообщает Ynet.
Стилиста Эден Голан выгнали с арены Мальме
Безаллеи снимал представителей Швейцарии, Ирландии и Греции. Певица из Греции Марина Сатти оттолкнула его от сцены и громко закричала: "Не снимай". Такой шаг исполнительницы привлек внимание организаторов и стилиста Эден Голан удалили с арены.
Безалели обидело то, что снимал участников не только он, но не сможет присутствовать на конкурсе именно он.
Эден Голан провела большую часть своей жизни в РФ. Певица принимала участие в российских телевизионных конкурсах "Голос. Дети" и "Новая волна", которые проводились в аннексированном Крыму. Впрочем, после начала полномасштабного вторжения Эден Голан покинула страну-агрессорку вместе с родителями.
Напомним, ранее мы писали, что из-за дисквалификации Нидерландов в финале "Евровидения-2024" есть нововведение. Также мы рассказывали, в каком городе состоится "Детское Евровидение-2024".
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