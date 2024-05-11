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Стилиста одного из участников Евровидения выгнали с места проведения конкурса — что известно

11 мая 2024 22:49
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Стилиста Эден Голан выгнали с арены Евровидения.
Певица Эден Голан. Фото: пресс-служба конкурса
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Незадолго до генеральной репетиции финала Евровидения стилист представительницы Израиля Эден Голан Итаем Безалели попал в скандал. Его выгнали с арены из-за того, что он снимал представителей Ирландии, Греции и Швейцарии во время репетиции.

Об этом сообщает Ynet.

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Безаллеи снимал представителей Швейцарии, Ирландии и Греции. Певица из Греции Марина Сатти оттолкнула его от сцены и громко закричала: "Не снимай". Такой шаг исполнительницы привлек внимание организаторов и стилиста Эден Голан удалили с арены.

Безалели обидело то, что снимал участников не только он, но не сможет присутствовать на конкурсе именно он.

Эден Голан провела большую часть своей жизни в РФ. Певица принимала участие в российских телевизионных конкурсах "Голос. Дети" и "Новая волна", которые проводились в аннексированном Крыму. Впрочем, после начала полномасштабного вторжения Эден Голан покинула страну-агрессорку вместе с родителями.

Напомним, ранее мы писали, что из-за дисквалификации Нидерландов в финале "Евровидения-2024" есть нововведение. Также мы рассказывали, в каком городе состоится "Детское Евровидение-2024".

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