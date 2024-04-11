Стильная Моника Белуччи со звездным возлюбленным представила новую картину

Актриса Моника Беллуччи. Фото: Reuters

Встречающиеся уже около года актриса Моника Беллуччи и режиссер Тим Бертон вышли вместе в люди. Пара приехала в Лас-Вегас продвигать свой новый фильм "Битлджус Битлджус" — сиквел одноименной картины Тима Бертона 1984 года, который выйдет на экраны уже осенью.

Об этом пишет Daily Mail.

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Тим Бертон снова стал режиссером фильма, а Моника Беллуччи сыграла в картине одну из главных ролей. На съемках картины между знаменитостями и начался роман.

Режиссер Тим Бертон. Фото: Reuters

Актриса Моника Беллуччи. Фото: Reuters

Влюбленные не позировали вместе на красной дорожке. Для появления 59-летняя итальянская звезда выбрала полностью черный комплект: широкие брюки, блузку и длинный плащ. После развода с Венсаном Касселем Моника Беллуччи держит свою личную жизнь в секрете: в печати периодически появляются какие-то сведения о ее бойфрендах, но она сама предпочитает не распространяться. О 65-летнем Бертоне она также рассказывает неохотно, но публично призналась, что он покорил ее как режиссер, и как человек.

Напомним, самая дорогая актриса вывела на красную дорожку дочь. А Селена Гомес поразила платьем на светском мероприятии.