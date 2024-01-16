Моника Белуччи в мужском костюме вышла в люди со звездным женихом.

Актриса Моника Белуччи и Тим Бертон. Фото: Reuters

Актриса Моника Белуччи и ее жених Тим Бертом снова вышли вместе на красную дорожку. Пара посетила телевизионную премию "Эмми" в Большом Яблоке.

Фото звезд появилось в социальной сети.

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Актриса и режиссер выбрали похожий по цветовой гамме наряд. Бартон оделся в черный костюм, а его спутница примерила мужской смокинг, который дополнила поясом и бабочкой.

Актриса Моника Белуччи и Тим Бертон. Фото: Reuters

Белуччи призналась в любви избраннику во время фотосессии для издания Elle France.

"Что я могу сказать...Я рада, что встретила мужчину, во-первых. Это одна из тех встреч, которые изредка встречаются в жизни...я знаю мужчин, я люблю его, и теперь еще познакомлюсь с ним как с режиссером — новое приключение начинается. Я люблю Тима, очень его уважаю. Обожаю тот мир вымышленных монстров, который он создал. Идея, что мы можем даже темные аспекты превратить в нечто светлое. Фильмы Бертона об этом", — сказала Белуччи, которая будет работать с своим любимым над продолжением легендарного фильма "Битлджус".

Моника Белуччи была замужем за актером Венсаном Касселем, но развелась в 2013 году. Моника и Венсан являются родителями дочери Девы и сына Леони.

Режиссер Тим Бертон ранее был в отношениях с актрисой Хеленой Бонэм Картер. Пара разошлась в 2014 году. Они воспитывают двоих детей.

Напомним, Селена Гомес в узком платье затмила Кортни Кардашьян на вручении Emmy Awards.

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