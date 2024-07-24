Стопами Бьянки — звезда "Короны" пришла на премьеру "Дедпула и Росомахи" без штанов
Актриса Блэйк Лайвли и модель Джиджи Хадид посетили премьеру фильма "Дедпул и Росомаха" в Нью-Йорке. Супруга исполнителя роли Дедпула Райана Рейнольдса и модель оделись в цвет главных героев новой части франшизы. А звезда сериала "Корона" Эмма Коррин пришла в образе супруги Канье Уэста Бьянки Ченсори.
Об этом пишет Daily Mail.
Звездная премьера Дедпула и Росомахи
Блэйк Лайвли пришла поддержать супруга в образе Леди Дедпул в красном костюме Versace, а ее близкая подруга, 29-летняя Джиджи Хадид, примерила амплуа Росомахи и надела юбку с топом Miu Miu желтого цвета.
На красной дорожке к Блэйку и Джиджи присоединились "настоящие" Дедпул и Росомаха в лице Райана Рейнольдса и Хью Джекмана, а также исполнительница роли Кассандры Нови, звезда "Короны" Эмма Коррин, и собачка Пегги. Невеста Рами Малека и обладательница премии "Эмми" появилась в нуарном виде Nina Ricci.
В третьем фильме о приключениях Дедпула супергерой сразится с противниками в компании Росомахи. Хью Джекман, после долгих раздумий и гибели своего героя в "Логане", вернулся к роли, ставшей культовой в его карьере. Мировая премьера "Дедпула и Росомахи" состоится 26 июля.
Напомним, скандальная супруга Канье Уэста без белья под прозрачным топом сходила на процедуру красоты. А раньше мы писали, что эксперт прокомментировал откровенный выход отчаянной супруги Канье Уэста.
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