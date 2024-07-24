Звезда "Короны" пришла на премьеру "Дедпула и Росомахи" без штанов

Актриса Эмма Коррин с актерами Хью Джекманом и Райаном Рейнольдсом. Фото: Reuters

Актриса Блэйк Лайвли и модель Джиджи Хадид посетили премьеру фильма "Дедпул и Росомаха" в Нью-Йорке. Супруга исполнителя роли Дедпула Райана Рейнольдса и модель оделись в цвет главных героев новой части франшизы. А звезда сериала "Корона" Эмма Коррин пришла в образе супруги Канье Уэста Бьянки Ченсори.

Об этом пишет Daily Mail.

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Блэйк Лайвли пришла поддержать супруга в образе Леди Дедпул в красном костюме Versace, а ее близкая подруга, 29-летняя Джиджи Хадид, примерила амплуа Росомахи и надела юбку с топом Miu Miu желтого цвета.

Актриса Эмма Коррин с актерами Хью Джекманом и Райаном Рейнольдсом. Фото: Reuters

Актриса Эмма Коррин. Фото: Reuters

Актриса Эмма Коррин с актерами Хью Джекманом и Райаном Рейнольдсом. Фото: Reuters

Актриса Блэйк Лайвли и модель Джиджи Хадид. Фото: Reuters

Актер Райан Рейнольдс Блейк Лайвли, модель Джиджи Хадид и актер Хью Джекман. Фото: Reuters

Песик Пегги. Фото: Reuters

На красной дорожке к Блэйку и Джиджи присоединились "настоящие" Дедпул и Росомаха в лице Райана Рейнольдса и Хью Джекмана, а также исполнительница роли Кассандры Нови, звезда "Короны" Эмма Коррин, и собачка Пегги. Невеста Рами Малека и обладательница премии "Эмми" появилась в нуарном виде Nina Ricci.

В третьем фильме о приключениях Дедпула супергерой сразится с противниками в компании Росомахи. Хью Джекман, после долгих раздумий и гибели своего героя в "Логане", вернулся к роли, ставшей культовой в его карьере. Мировая премьера "Дедпула и Росомахи" состоится 26 июля.

Напомним, скандальная супруга Канье Уэста без белья под прозрачным топом сходила на процедуру красоты. А раньше мы писали, что эксперт прокомментировал откровенный выход отчаянной супруги Канье Уэста.