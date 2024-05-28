Стразы и декольте — звездный стилист выбрала самую стильную красавицу Каннского кинофестиваля

Актриса Ева Лонгория. Фото: Reuters

Каннский кинофестиваль — отличный повод для звезд продемонстрировать свой стильный наряд. Так, 61-летняя Деми Мур привлекла внимание на своей первой красной дорожке мероприятия с 1997 года. Звездный стилист Рошель Уайт назвала одетую лучше всех звезду в рейтинге самых модных в Каннах.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда "Отчаянных домохозяек" актриса Ева Лонгория, по мнению Рошель, была "не только привлекательной, но и смелой, и не такой, какой мы ее обычно видим".

Актриса Ева Лонгория. Фото: Reuters

Актриса Ева Лонгория. Фото: Reuters

"Я чувствую, что она вышла из своей зоны комфорта и стала смела в своем выборе. Она демонстрирует себя и понимает, кем она является и что она отстаивает, и каждый образ был тщательно подобран", — говорит стилист.

49-летняя Ева Лонгория редко пропускает Каннский кинофестиваль. На красной дорожке Kinds of Kindness она позировала в ярком платье от Ellie Saab. Она добавила бриллиантовый чокер и серьги, а также распустила волосы. Позже Ева посетила мероприятие Chopard. Она надела элегантное платье-бандо с украшениями.

Модель Хайди Клум. Фото: Reuters

Рошель Уайт присудила модели Хайди Клум второе место в рейтинге благодаря ее смелым нарядам.

"Ее наряд привлекает внимание и выделяется. Хайди известна тем, что рискует даже на красных дорожках, и все эти наряды имеют элемент демонстрации тела, и она делает это с уверенностью. Всегда ожидайте неожиданного", — рассказала Рошель.

Модель Хайди Клум. Фото: Reuters

Хайди Клум выделялась из толпы в экстравагантном темно-розовом платье из объемных слоев гофрированного тюля. Авангардное платье от украинского бренда Lever Coutures. На веб-сайте бренда написано: "Идеальная женщина Lever Coutures полна уверенности, страстна и не боится выставлять напоказ свою красоту".

Модель Белла Хадида. Фото: Reuters

Модель Белла Хадида. Фото: Reuters

Рошель присудила модели Белле Хадид третье место среди знаменитостей на кинофестивале. 27-летняя американская супермодель поразила на красной дорожке мероприятия, выйдя без бюстгальтера в прозрачном светло-коричневом платье на премьере фильма "Ученик".

Рошель поставила певицу Келли Роуленд на пятое место самых стильных.

Певица Келли Роуленд. Фото: Reuters

Певица Келли Роуленд. Фото: Reuters

"Ее образ придавал олдскульный гламур на красной дорожке. Платья подходили к ее фигуре. Цветовая палитра нарядов, короткие светлые волосы действительно демонстрировали простоту ее красоты", — говорит Уайт.

Роуленд выбрала украшенную юбку-русалку с низкой посадкой и укороченный топ. 43-летняя певица также примерила классический образ Старого Голливуда в эффектном белоснежном платье.

Рошель присудила голливудской актрисе Деми Мур шестое место в рейтинге, сказав: "Она выглядела прекрасно во всех своих нарядах. Мне нравится, что она рискует, а не надевает только то, в чем ей удобно. Платья были смелыми как в стиле, так и цвете, и было приятно видеть, что ее возвращение было сильным в модном плане, оставив незабываемое впечатление".

Актриса Деми Мур. Фото: Reuters

Актриса Деми Мур. Фото: Reuters

Актриса Деми Мур. Фото: Reuters

Деми, которая была одной из любимых кинозвезд 1990-х годов, неожиданно возвращается в слешер-хорроре "Вещество", соперничавшем за главный приз фестиваля, "Золотую пальмовую ветвь".

Она привлекла внимание на звездном мероприятии, выбрав экстравагантное шелковое платье, синее платье с драгоценностями и красное платье без бретелек Armani Privé с бисером. Она дополнила платье большим эффектным бриллиантовым ожерельем. Ее длинные локоны спадали каскадом на плечи.

Модный эксперт поставила актрису Сиенну Миллер на последнее место. Она объяснила: "Я чувствую, что Сиенна имеет стиль бохо-шик, и это очень верно".

Актриса Сиена Миллер. Фото: Reuters

Актриса Сиена Миллер. Фото: Reuters

Актриса Сиена Миллер. Фото: Reuters

Хотя Сиенна заняла последнюю позицию в списке, ее наряды поражали на премьере фильма "Горизонт: Американская сага" во время Каннского кинофестиваля. 42-летняя актриса позировала в полупрозрачном платье, когда она прибыла на красную дорожку с бойфрендом Оли Грином и дочерью Марлоу. Звезда привлекла внимание в лавандовом платье с рюшами. Номинантка на "Золотой глобус" добавила блестящее колье с бриллиантами. Она продемонстрировала свою невероятную фигуру только спустя четыре месяца после рождения второго ребенка.

Напомним, Мисс Вселенная Украина поразила образом в Каннах. А раньше Райян Гослинг впервые позировал на публике после слухов о пластической операции.