Стройная и стильная — в сети появились первые фото со съемок новой части "Бриджит Джонс"

Актриса Рене Зеллвегер. Фото: dailymail.co.uk/

На этой неделе Рене Зеллвегер впервые заметили на съемках четвертого фильма Бриджит Джонс "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки". 55-летняя актриса, сияла, прогуливаясь по улицам Лондона.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса была в зеленом платье-футляре с кардиганом и пушистом пальто, надетом сверху, а Салли Филлипс, которая играет лучшую подругу Бриджит Шаззу, также увидели на съемочной площадке. Начало съемок произошло после объявления о возвращении любимого персонажа на большой экран.

Актриса Рене Зеллевегер на съемках фильма "Бриджит Джонс". Фото: Splash News

Актриса Рене Зеллевегер на съемках фильма "Бриджит Джонс". Фото: Splash News

Рене впервые появилась в роли Бриджит в "Дневнике Бриджит Джонс" в 2001 году и вернулась в "Бриджит Джонс: На грани разумного" в 2004 году и в "Ребенке Бриджит Джонс" в 2016 году.

Возвращение в проэкт Рене и Хью Гранта было официально подтверждено — после того, как смерть его персонажа Дэниела Кливера была сфальсифицирована в третьей части 2016 года. Четвертый фильм во франшизе, основанный на книгах Хелен Филдинг, будет выпущен Universal film на американской платформе Peacock в День Святого Валентина 2025, а международный фильм выйдет в кинотеатрах.

Эмма Томпсон, сыгравшая доктора Роллинг в последнем фильме, также вернулась.

Актриса Рене Зеллевегер на съемках фильма "Бриджит Джонс". Фото: Splash News

"Рене очень рада вернуть Бриджит. Она так обожает персонажа. Ожидается, что лихорадка Бриджит Джонс охватит Лондон этой весной", — поделился источник.

Считается, что это первый случай, когда Рене не набрала вес ради этой роли. Как в оригинальных книгах Хелен Филдинг, так и в первом фильме Бриджит регулярно обижали, несмотря на то, что она весила чуть больше 61 кг — такой же размер, как средняя британская женщина того времени.

Рене дважды набирала вес, чтобы сыграть героиню размером 12 — один раз в 2001 году для "Дневника Бриджит Джонс" и еще раз в 2004 году для продолжения "Грани разума" — прежде чем ее героиня достигла своего "идеального веса" в третьем фильме, хотя и ненадолго до того, как забеременела.

Актриса призналась, что ей трудно набирать вес для роли, и соблюдала диету из 4 000 калорий в день, чтобы быстро добиться цели.

Книга, основанная на этой истории, была издана после фильма и после романа "Без ума от мальчишки", хотя действие происходило раньше. Марк Дарси умер, оставив Бриджит вдовой.

Когда Филдинг спросили о четвертой части фильма, писательница сказала Radio Times: "Каждый созданный фильм — это чудо...Я считаю, что очень сложно снимать фильмы, создавать их и делать хорошими, и мы хотим, чтобы это было действительно хорошо. Но я очень на это надеюсь. Я хотела бы увидеть это на экране".

Первый фильм, "Дневник Бриджит Джонс", вышел в 2001 году и собрал в прокате 222 миллиона фунтов стерлингов — в десять раз больше, чем стоили его съемки. Последним фильмом Зеллвегер был байопик о Джуди Гарленд в 2019 году.

Напомним, стало известно, кто сыграет в продолжении "Бриджит Джонс". А раньше мы писали о том, какая актриса отказалась от роли Бриджит Джонс.