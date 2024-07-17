Александр Эллерт показался на яхте.

Сценарист "Квартала 95" Александр Эллерт похвастался отдыхом на роскошной яхте
Известный украинский стендап-комик, ведущий и победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт наслаждается отдыхом в Америке. Пока украинцы страдают из-за длительных отключений света и сильной жары, артист показался на шикарной яхте.
Соответствующие кадры он опубликовал в Stories на своей странице в Instagram.
Эллерт загорает на яхте
Бывший сценарист студии "Квартал 95" поделился кадрами со своего отдыха. Актер с крыши роскошной яхты показал поклонникам роскошные морские виды. Видео Эллерт дополнил песней рэпера Ice Cube.
Напомним, Александр Эллерт выехал из Украины в США в начале полномасштабного вторжения РФ, за что неоднократно подвергался критике. Актера также обвиняют в том, что он уехал благодаря помощи президента Зеленского. Сейчас он живет в Сан-Диего, где зарабатывает на жизнь стендапом.
Ранее мы писали о том, что студия "Квартал 95" попала в скандал, связанный с детской больницей "Охматдет". А также актриса Елена Кравец призналась, вернется ли она работать в "Квартал 95".
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