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Сценарист "Квартала 95" Александр Эллерт похвастался отдыхом на роскошной яхте

17 июля 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Александр Эллерт показался на яхте.
Украинский комик и ведущий Александр Эллерт. Фото: instagram.com/ellert_a/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский стендап-комик, ведущий и победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт наслаждается отдыхом в Америке. Пока украинцы страдают из-за длительных отключений света и сильной жары, артист показался на шикарной яхте.

Соответствующие кадры он опубликовал в Stories на своей странице в Instagram.

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Бывший сценарист студии "Квартал 95" поделился кадрами со своего отдыха. Актер с крыши роскошной яхты показал поклонникам роскошные морские виды. Видео Эллерт дополнил песней рэпера Ice Cube.

Сценарист "Квартал 95" Александр Эллерт похвастался отдыхом на роскошной яхте - фото 1
Украинский комик Александр Эллерт отдыхает на яхте. Фото: instagram.com/ellert_a/
Сценарист "Квартал 95" Александр Эллерт похвастался отдыхом на роскошной яхте - фото 2
Украинский комик Александр Эллерт показал путешествие по морю. Фото: instagram.com/ellert_a/
Сценарист "Квартал 95" Александр Эллерт похвастался отдыхом на роскошной яхте - фото 3
Украинский комик Александр Эллерт загорает на яхте. Фото: instagram.com/ellert_a/

Напомним, Александр Эллерт выехал из Украины в США в начале полномасштабного вторжения РФ, за что неоднократно подвергался критике. Актера также обвиняют в том, что он уехал благодаря помощи президента Зеленского. Сейчас он живет в Сан-Диего, где зарабатывает на жизнь стендапом.

Ранее мы писали о том, что студия "Квартал 95" попала в скандал, связанный с детской больницей "Охматдет". А также актриса Елена Кравец призналась, вернется ли она работать в "Квартал 95".

США скандал отдых Квартал 95 Александр Эллерт украинские звезды

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